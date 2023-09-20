陸研發經費 投入總量逾3兆元

中國大陸國家統計局、科學技術部、財政部18日聯合發布的《2022年全國科技經費投入統計公報》顯示，去年中國大陸研究與試驗發展（R&D）經費投入總量突破3兆元（人民幣，下同），達到3兆782.9億元，邁上新台階；比上年增長10.1%，延續較快增長趨勢。

中新社報導，大陸國家統計局社科文司統計師張啟龍表示，按不變價計算，2022年中國大陸R&D經費比上年增長7.7%，高於十四五發展規畫「全社會研發經費投入年均增長7%以上」的目標。

大陸R&D經費從1兆元提高到2兆元用時8年，從2兆元提高到3兆元僅花4年。

從投入強度看，2022年大陸R&D經費投入強度（R&D經費與GDP之比）為2.54%，比上年提高0.11個百分點，提升幅度為近10年來第二高。R&D經費投入強度水平在世界上位列第13位，介於歐盟（2.2%）和經合組織（OECD）國家（2.7%）平均水平之間，與OECD國家差距進一步縮小。

企業、政府屬研究機構和高等學校是大陸R&D活動的三大執行主體。去年三大主體R&D經費分別為2兆3878.6億元、3814.4億元和2412.4億元，分別比上年增長11.0%、2.6%和10.6%。其中，企業對R&D經費增長貢獻達84.0%，比上年提升4.6個百分點，是拉動R&D經費增長的主要力量。

分R&D活動類型看，2022年大陸基礎研究、應用研究和試驗發展經費分別為2023.5億元、3482.5億元和2兆5276.9億元，分別比上年增長11.4%、10.7%和9.9%。其中，基礎研究經費增速比R&D經費快1.3個百分點，繼續保持較快增長；總量首次突破2000億元，規模位列世界第二位。

大陸財政科技支出穩步增長。據大陸財政決算數據，去年國家財政科學技術支出為1兆1128.4億元，比上年增加361.7億元，增長3.4%。