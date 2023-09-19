碧桂園暴雷僅是「開場」？ 美媒：更大的房地產危機正威脅陸經濟

據華爾街日報報導指出，恒大、碧桂園「暴雷」僅是開始，一場更大的房地產危機正在威脅中國經濟，且有可能成為中國迄今為止，最嚴重的危機。

報導引述專家看法稱，碧桂園的財務困境可能會給中國經濟和政策制定者帶來比2021年恒大債務違約更大的問題。

不過，大陸財聯社19日指出，碧桂園旗下「16騰越02」債券展期方案已獲表決通過，這意味著碧桂園旗下9檔計畫展期的境內債目前已全部成功展期。

華爾街日報提到，碧桂園的業務主要集中在大陸的偏遠城市及工業區。這些地區在經濟景氣時曾是大陸經濟成長的重要引擎，但如今，這些地區正遭遇政府財政緊張和居民加速外流的窘境，使其更無力消化一家大型開發商倒塌所帶來的嚴重影響。

報導預測，大陸房地產業的問題將再次沉重打擊消費者信心，並延長持續已久的房地產業低迷期，而房地產及相關產業佔大陸GDP的四分之一左右。

哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）認為，大陸「整個（房地產）行業都陷入了困境」。他說，這些問題在中小城市尤其嚴重。多年的過度建設導致住宅供應嚴重過剩，大陸房地產市場需要調整。至於如何防止大陸民眾陷入恐慌？他認為，「這並非易事，因為他們大部分財富可能會因此大幅貶值」。

由於碧桂園多年來不斷集中在大陸非一線城市的擴張，尤其受益於大陸從2015年開始在低線城市實施的城市更新改造計劃，該計劃為相關居民提供新房，或提供現金用於購房。

碧桂園還將農村地區的樓盤推向市場，出售給居住在成本較高的較大城市的居民。隨後，碧桂園還在有約340萬人口的大陸南邊廣東省四線工業城市韶關，擁有四個大型住宅開發項目，並躋身為去年該公司在大陸的百大項目中。

有鑑於此，過往大部分收入主要來自向碧桂園及其他民營開發商賣地的省級政府和市級政府，也因此感受到巨大壓力。而在許多經濟更為落後的大陸二三四線等城市，居民收入較低且不穩定，地方政府預算和財政也更為吃緊。

此前，英國巴克萊（Barclays）分析師曾發表報告稱，碧桂園是「大陸大眾市場房地產和城鎮化故事的代名詞」，且碧桂園的債務沒有恒大那麼多，人們普遍預計碧桂園能熬過房地產低迷期。不過，碧桂園8月在償債方面遇到困難的情形，使「市場僅存的一點信心也跟著動搖了」。

中國信貸研究公司YY評等創辦人姚煜稱，即使碧桂園得以避免違約，也將不得不大幅縮減規模。他認為，銷售進一步下滑是不可避免的，「中國巨型民營開發商的時代已經結束」。