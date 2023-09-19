商總理事長許舒博向大陸喊話 盼中國信託在武漢設分行

台灣的金融機構在大陸設立分行的數目可能即將有新的發展。身兼中信金董座的商總理事長許舒博在大陸武漢公開表示，希望能爭取中國信託到武漢設立分行、帶動經濟發展。

許舒博是以商總身分到大陸參加湖北武漢台灣周開幕式活動，他目前身兼中信金代理董事長，在19日上午的開幕式致詞時作出上述表態。他向湖北省長王忠林、大陸國台辦副主任潘賢掌說明，中信在上海、深圳、廣州、廈門、香港有銀行設立，「我希望將來下一個落腳地就設在武漢，讓我們中國信託也可以進到武漢來設立銀行」，來帶動經濟發展。

他直言，自己擔任商總理事長以來，過去的兩、三年，因為疫情的關係，「真的沒有辦法走出去」。商業總會轄下有157個各行各業的團體，幾乎占台灣所有服務業的60%、服務業就業人口的60%、台灣GDP的60%，「希望台灣的服務業能夠走出去」。

許舒博提到，兩岸之間九二共識是一個最重要的基礎，九二共識開啟了台灣跟大陸之間的經貿、文化、旅遊各式各樣的交流，過去非常順利、圓滿，但是這幾年「確實有很多的阻礙產生」。他希望兩岸能夠基於這個共識，「積極的努力來推動（交流），人民的力量是最大，讓人民共同的心聲，恢復兩岸全面的交流，讓兩岸經貿互贏互利」。

遠東集團董事長徐旭東在開幕式後接受訪問時則對全球及兩岸經濟情況指出，美國人所謂的「低姿態的經濟蕭條」漸漸也過了，這個兩季可能是比較敏感的，希望再過三季、四季的話應該會（更好）。但他強調，「要帶著樂觀的心情，全世界還是好像勁道稍許差一點。我們要努力，尤其兩岸之間」。

至於大陸對台灣貿易壁壘調查，外界認為將可能衝擊ECFA的內容，徐旭東則認為，基本上都應該帶兩個精神：樂觀的、稍許悲一點的，「目前我們是希望帶樂觀的，儘量努力，只能這樣講」。

而對郭台銘參選並已宣布副手為賴佩霞，目前有何支持意向？徐旭東則坦言「這種都是非常敏感的問題，目前讓我表態支持誰好像是比較困難一點」；「自由民主好的一面就是勁道很足，另一方面有的時候感覺勁道太多了」。他直言不認識賴佩霞，僅說只能用樂觀角度看，「他（郭台銘）在企業上很成功，希望他在另外的行業也都很成功」

另，據長江雲新聞19日報導，第17屆武漢台灣周有60家台灣企業與湖北13個市州完成項目簽約，簽約總金額人民幣272.98億元（約合台幣1,157.8億元），主要涉及半導體電子資訊、精密製造、現代農業、生物醫藥、文創教育等領域。