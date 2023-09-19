車企密集推新送助攻 碳化矽公司能否突破盈利大關？

集微網消息，近期車展上，「碳化矽」概念仍是新車型的一大賣點。例如，成都車展上20萬區間的首款搭載「準900V雙碳化矽高性能平台」的上汽智己LS6；德國慕尼黑展上加入了800V平台碳化矽技術的零跑C10和「看呆德國人」的阿維塔12。

據統計數據測算，今年上半年碳化矽車型出貨量已超120萬輛。碳化矽上車很火熱，相比之下，碳化矽公司的業績則顯得有些冰冷。從上半年財報來看，國內不少碳化矽公司仍處於虧損狀態，甚至碳化矽龍頭公司 Wolfspeed 也難逃盈利難題。

展望後市，越來越多車企密集推動搭載碳化矽功率器件的車型上市，這些車型價格在逐步下探到20萬(人民幣，下同)區間，這個區間的車型是「甜點區」，擁有龐大的消費群體，在這些車型上推廣應用有望讓其成本進一步降低，屆時，能否帶動碳化矽產業鏈公司業績反轉？

碳化矽公司上半年難過盈利大關

第三代半導體的發展仍然備受關注。企業融資併購、廠商增資擴產、新玩家跑步入場、新項目不斷湧現。近期，碳化矽車規級芯片企業淩銳半導體獲Pre-A輪融資；知名第三代半導體廠商Navitas正在尋求擴大其在歐洲和美國的氮化鎵(GaN)和碳化矽(SiC)功率器件產能，以減少對台灣的依賴。

在國內市場上，隨著越來越多新玩家進入，SiC產業鏈的襯底、外延片、器件製造和應用等環節均有廠商布局。

SiC襯底方面，國內廠商包括山東天嶽、天科合達、三安光電、晶盛機電、天通股份、楚江新材、東尼電子、露笑科技、河北同光晶體、中科集團2所、世紀金光、江囌超芯星、安徽微芯等。

外延片企業則包括東莞天域、瀚天天成、中電科55所、中電科13所、三安光電等。

器件/模組企業則有中車時代電氣、斯達半導、敭傑科技、華潤微、捷捷微電、泰科天潤、嘉興斯達、華微電子、聞泰科技、中電科55所、基本半導體、世紀金光等。

當前國內已經有不少企業跟進SiC的發展，其中不乏已經入局十餘年的企業，然而對於大部分應用而言，它仍然「高不可攀」。因此，從今年上半年財報來看，仍有不少廠商面臨著盈利難題。

近期，隨著上半年財報披露完畢，碳化矽相關上市公司的經營情況也浮出水面。從天嶽先進發佈的2023年半年報來看，上半年實現營收4.38億元，同比增長172.38%；但釦非淨利潤為-1.1億元，虧損幅度進一步擴大。

天嶽先進表示，由於新建產能上海臨港工廠尚處於產能產量爬坡階段，單位產品成本較高，毛利率仍低於正常經營水平，所以當下盈利依舊較難。

碳化矽襯底生產企業東尼電子2023年半年報顯示，公司實現營業收入7.77億元，同比減少7.3%；歸屬於上市公司股東的淨利潤-6817萬元，由盈轉虧。東尼電子指出，報告期內，公司主要按照2023年1月與下遊客戶T簽訂的重大合同中的交付計劃完成產品發貨，實現營收上億元，收入大幅增長。但量產爬坡階段，前期產品良率不穩定且設備調試所產生的費用較高，毛利情況不理想。

事實上，不僅中國企業，連碳化矽龍頭公司Wolfspeed也難逃盈利難題。Wolfspeed在8月17日發佈的2023財年第四季度財報顯示，該季度實現淨利潤（GAAP）為虧損1.13億美元，虧損幅度繼續擴大，主要原因是毛利率持續下滑，同時費用開支也繼續增加，進一步侵蝕了利潤。

Wolfspeed雖然在收入上小超市場預期，實現營收2.36億美元，同比增3.2%，但利潤端卻掉鏈子，在下遊需求漸顯疲態，存貨走高的情況下，毛利率呈現持續的下滑。

整體來看，碳化矽產業鏈仍處於發展早期，大規模替代矽基襯底還為時過早；此外，在生產良率和成本方面仍面臨著一系列的挑戰。集微諮詢分析師硃航歐指出，「碳化矽產業目前主要還是以6英寸為主，頭部企業在從6英寸曏8英寸過渡，如果8英寸襯底能上量，生產的碳化矽器件綜合成本有望大幅下降。這對碳化矽公司成本端改善起到很重要的推動作用。」

碳化矽車型密集發佈，能否助力碳化矽公司走出低迷？

除了成本端的影響外，碳化矽公司要盈利還得下遊應用端助攻，雖然碳化矽在新材料技術中具有巨大潛力，並且在光伏、儲能、新能源汽車等領域受到市場青睞，但仍面臨著一系列挑戰和競爭。

尤其是作為碳化矽“推廣者”的特斯拉在今年3月投資者大會上表示，將減少75%的SiC用量，一時間，特斯拉倣彿叫停了碳化矽產業。

但事實上，全球範圍內，除特斯拉外，不少車企正積極推進SiC車型量產交付。據集微網不完全統計，截至2023年上半年，全球已有40款SiC車型進入量產交付，結合CleanTechnica統計數據以及6月主力車型銷量，推測上半年全球SiC車型銷量超過120萬輛。

此外，後續還將有BBA、現代起亞、比亞迪、小鵬汽車、大運汽車、Lucid、廣汽埃安、一汽紅旗、上汽智己、極氪、阿維塔、賽力斯等多家車企繼續推出更多的SiC車型上市及交付。

從中不難看出，除了奔馳、奧迪、路虎、寶馬等高端品牌外，國內越來越多的品牌加入碳化矽車型隊列，隨著國內自主品牌推出更多的中低端車型，有望進一步擴大SiC的規模應用。

業內人士表示，所需部件更少的新車型設計適用於低功率、低成本的電動汽車，事實上中低端車型的規模化推廣，很可能會加速SiC在電動汽車的廣泛普及，並最終提升SiC的行業應用。

從產業長遠發展角度來看，碳化矽仍具備強勁發展潛能。根據集微諮詢（JWInsights）測算，2022年全球新能源汽車細分市場碳化矽功率半導體市場規模近70億元。預計到2026年，全球新能源汽車SiC功率半導體市場規模將接近280億元，年均復合增長率超過45%。

硃航歐指出，SiC功率半導體首先在高性能C級及以上車型中取得應用，然後逐步滲透到B級車和部分A級轎車。早期考慮到性能利用率及成本的原因，SiC功率器件在A級車中的滲透率不會有太大提升。但隨著特斯拉新一代車“SiC+IGBT”使用方案的提出，也將帶動SiC在A級車市場的滲透。