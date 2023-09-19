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中歐電動車競爭升溫 王毅：中歐應堅定摒棄保護主義

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖中為中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅，圖右為馬爾他外長博奇。（取自中國大陸外交部）
圖中為中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅，圖右為馬爾他外長博奇。（取自中國大陸外交部）

歐盟近期宣布將對大陸電動車發起反補貼調查，顯示中歐雙方在電動車產業的貿易衝突持續升級。對此，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅於馬爾他當地時間17日會見該國外長博奇時重申，中歐應堅定摒棄保護主義，雙方合作大於分歧，彼此是夥伴而不是對手。

據中國大陸外交部網站消息，王毅在馬爾他瓦萊塔會見博奇。王毅於會上指出，中歐合作大於分歧，是夥伴而不是對手，雙方完全可以相互欣賞、相互借鑒。中方一貫支持歐盟戰略自主，支持歐洲一體化進程。

王毅表示，中歐建立全面戰略夥伴關係20年來，合作領域和深度不斷拓展。雙方應繼續秉持開放態度，堅定支持自由貿易，「摒棄保護主義」，實現中歐合作1+1大於2積極效應。希望馬爾他繼續為中歐關係發展發揮積極作用。

此前，歐盟執委會主席范德賴恩宣布，對大陸電動車展開反補貼調查，開啟全球電動車補貼大戰第一槍，但歐洲業界擔心引發報復與貿易戰。

而彭博報導，調查將費時長達9個月，可能促使歐盟對來自大陸的電動車課徵新關稅，包括特斯拉上海廠的電動車，稅率可能接近27.5%。

對此，大陸商務部14日批評歐盟的調查是「赤裸裸的保護主義行為」，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並警告這將對中歐經貿關係產生負面影響。

大陸商務部稱，將密切關注歐盟保護主義傾向和後續行動，堅定維護中國企業的權益，並宣布自16日起，對原產於歐盟的進口馬鈴薯澱粉繼續徵收反補貼稅。

據政治新聞網站Politico.eu指出，歐洲汽車業為針對大陸的調查憂心忡忡，尤其是在大陸擁有龐大市場的德國汽車廠商。報導引述汽車業相關人士稱，就商業觀點來看，歐盟因此導致大陸報復的風險不低。歐盟中國商會（CCCEU）則在社群媒體「X」發文稱，對向大陸電動車啟動反補貼調查表達強烈憂心與反對。

歐盟 王毅 電動車

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