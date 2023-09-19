閩拓展高速公路 台籍果農樂開懷

2014年，蘇軒儀告別在廈門的城市生活，一頭扎進泉州永春縣的山村裡，種起了柑橘。近日，借助福建省實施的鄉鎮便捷通高速工程，他的「甜蜜」事業再次展開新圖景。

新華社報導，16日，在福建省泉州市永春縣達埔鎮新琼村的敘柑園農場，山坡上成片的柑橘樹果實累累，植保無人機在空中盤旋，數百米長的運輸軌道沿山而上，現代農業的圖景讓人眼前一亮。

「3個場部，共1400畝，今年產量預計達到270萬斤！」說起不斷攀升的柑橘產量，果園負責人蘇軒儀樂開了花。

蘇軒儀是「70後」，台灣嘉義人。2014年，受其在嘉義大學擔任園藝系教授、曾在永春開展蘆柑改進工作的姑丈影響，他毅然來到「蘆柑之鄉」永春縣，當起了果農。

種柑橘是個辛苦活，跨界轉行而來的蘇軒儀做得格外認真、用心。他說，自己一年大部分時間都待在山裡，和草樹蟲鳥為伴，只能偶爾在假期與定居在廈門的家人團聚。

堅守和付出讓蘇軒儀迎來了收穫的「甜蜜」。他種植的「春香」柑橘遠銷北上廣等大城市，收益遠好於普通蘆柑產品。

蘇軒儀果園臨近閩西南大通道泉南高速達埔服務區，附近有百丈岩、獅峰岩等旅遊點。他常常想，能否整合區域資源，讓自己的柑橘事業和地方文旅相結合，實現共同發展？

這個想法和當地黨委政府、高速公路公司的設想不謀而合。結合福建全省正在開展的鄉鎮便捷通高速工程，一個聚合周邊優質資源、融合農業種植與文旅觀光的永春「海峽兩岸農文旅融合發展示範區」開始打造。