海南自貿港吸外資 連年好成績

「海南自貿港越來越開放，可以預見國際貿易量會不斷提升，對跨境進出口物流公司是重大機遇。」嘉誠國際科技供應鏈（海南）有限公司負責人何金強最近非常忙碌，這家港資控股企業在海口新建的多功能物流中心正在裝修，計畫年內投用。

中新社報導，海南自貿港開放度提升，對全球投資者吸引力增強，外資企業加快登島掘金。2018年至2020年，海南實際利用外資規模連續3年翻倍，2021年和2022年實現兩位數增長。今年上半年海南新設立外商投資企業同比增長3.5%，實際利用外資同比增長23.3%。

自貿港市場活力不斷釋放。今年以來，海南自貿港政策與《區域全面經濟夥伴協定》規則發揮相乘效應，海南自貿港鼓勵外商投資產業目錄進一步擴大。

瞄準了全島封關對免稅產品、跨境電子商務等行業的利好，嘉誠國際提前布局國際貿易物流倉儲供應鏈的全鏈路服務。何金強介紹，這座物流中心總面積達21萬平方公尺，將會聯動入駐企業帶來每年約20億元人民幣的營業額，其中一半以上是外資業務。

根據海南國際經濟發展局消息，海南今年頻走出去，加大海外招商推介，在高端消費、醫療健康、現代物流、高端食品等重點產業方面，吸引美雅詩蘭黛集團、法LVMH集團、新加坡CWT集團等一批外資企業落地貿易、投資和資本總部。

今年7月，新加坡綜合物流企業CWT集團在海南設立的全資子公司海南迅通國際物流有限公司，完成首單新型離岸國際貿易項目交割。CWT計劃在海南開展大宗商品國內貿易結算、進出口貿易業務，並進一步拓展物流園區建設運營業務，還將對接新加坡企業，探討設立中新產業園的可能性。