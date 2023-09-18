快訊

「未料71歲落如此地步」嬰兒潮變遊民日增 大蕭條後罕見此景

PLG／林書豪來了！ 明下午辦加盟國王記者會

前10大槍擊要犯、刺蔣案主角也來申請總統大選連署 2人黑歷史曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茅台醬香房「胎死腹中」飛豬聲明：產品與貴州茅台無關

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
茅台本次與飛豬合作推出的「醬香大床房」活動，在網上轟動一時，原本昨晚開訂，但活動卻突然中止。（圖／取自飛豬網）
茅台本次與飛豬合作推出的「醬香大床房」活動，在網上轟動一時，原本昨晚開訂，但活動卻突然中止。（圖／取自飛豬網）

茅台」近來成為大陸各種產品行銷的利器，繼「醬香拿鐵」和茅台巧克力後，日前傳出茅台與網路旅遊平台飛合作推出的「醬香大床房」活動，再次引發網上轟動，但原本昨晚開訂，活動卻突然中止。

17日晚，阿里巴巴旗下飛豬平台上線「醬香大床房」在8點開售，最低一晚人民幣999元。茅台人士對活動回應：宣傳不對，已要求整改。到了17日晚9時30分左右，999元「醬香大床房」套餐已被下架。目前，而飛豬微博亦刪除與茅台酒店相關推文。

18日下午，旅遊平台飛豬就「醬香大床房」一事發布聲明稱，９月17日，平台上架999元、2,999元「三亞海棠灣茅台度假村1晚/2晚品鑑之旅」酒店套餐，該商品由與三亞海棠灣茅台度假村合作的供應商向飛豬旅行供貨，平台在此基礎上進一步補貼，提供優惠價格後組合設計商品。

聲明特別指出，「該商品並非貴州茅台集團推出」或與貴州茅台集團聯名推出。

原在17日晚間8時開售，消費者可以用人民幣999元，在10月1日當日入住海南三亞海棠灣茅台度假區精品酒店的「醬香大床房」一晚，並免費獲得市價人民幣1,499元，實際購買價格超3,000元的飛天茅台一瓶，以及茅台紅酒一瓶。

不過，999元優惠套餐只限10月1日，其他日子則要購買2,999元的套餐。

茅台於9月4日與瑞幸咖啡聯名推出美酒加咖啡「醬香拿鐵」在市場極速火熱。之後在9月14日，茅台又與德芙合作推出「酒心巧克力」，同樣惹市場關注。茅台聯名產品的相關話題相繼衝上微博熱搜。「醬香拿鐵」推出後，單日銷售額破人民幣1億元。

這次推出「醬香大床房」，同樣吸引大陸網友談論，不少人認為999元有房間又有酒喝很劃算，但也有網友擔心，短時間內推出這麼多聯名產品，會導致消費者「審美疲勞」，可能把得來不易的「國酒」茅台效應提早消散。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

茅台本次與飛豬合作推出的「醬香大床房」活動，活動卻突然中止。訂房網站上明白寫著「已下架」。（圖／取自飛豬網）
茅台本次與飛豬合作推出的「醬香大床房」活動，活動卻突然中止。訂房網站上明白寫著「已下架」。（圖／取自飛豬網）
旅遊網站飛豬聲明，強調這次活動，「該商品並非貴州茅台集團推出」或與貴州茅台集團聯名推出。（飛豬網）
旅遊網站飛豬聲明，強調這次活動，「該商品並非貴州茅台集團推出」或與貴州茅台集團聯名推出。（飛豬網）

茅台 套餐

延伸閱讀

茅台這回與飛豬聯名 推醬香大床房 1晚定價999元

「醬香拿鐵」一天賣了1億元！茅台酒+咖啡另類創新

茅台「酒心巧克力」16日在陸上市 德芙正式官宣合作

茅台帝國的崩壞 袁仁國從銷售敢死隊到貪腐第一人

相關新聞

美媒：中國「似乎已躲過通縮」 情況正在好轉

《華爾街日報》指出，「中國經濟似乎已躲過一輪破壞性的消費通縮，至少目前是這樣」。從邊際上看，情況正在好轉。但壞消息是，這...

江蘇搶救青年就業率 企業雇用大學畢業生可獲補助

用工大省、經濟大省-江蘇省政府近日印發《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》，其中提到，對招用2023屆及...

茅台醬香房「胎死腹中」飛豬聲明：產品與貴州茅台無關

「茅台」近來成為大陸各種產品行銷的利器，繼「醬香拿鐵」和茅台巧克力後，日前傳出茅台與網路旅遊平台飛豬合作推出的「醬香大床...

茅台跨界聯名忙不完！聯合旅行品牌推「醬香大床房」 一晚4300今開訂

從咖啡再到巧克力等產品，大陸貴州茅台近期跨界聯名還沒完，這回要聯手阿里巴巴旗下旅行品牌飛豬推出「醬香大床房」。據悉，茅台...

恒大財富高層被捕後 恒大股價一度重挫25%

在大陸公安機關拘留恒大財富高層後，中國恒大集團股價18日早盤一度大跌25%。據路透報導，恒大股價周一早盤一度下跌至港幣0...

茅台這回與飛豬聯名 推醬香大床房 1晚定價999元

從咖啡再到巧克力等產品，貴州茅台近期跨界聯名「真忙」，這回要聯手阿里巴巴旗下旅行品牌飛豬推出「醬香大床房」。據悉，茅台酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦