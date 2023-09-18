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恒大財富高層被捕後 恒大股價一度重挫25%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
受負面消息影響，中國恒大集團股價周一早盤再度重挫。（路透）
受負面消息影響，中國恒大集團股價周一早盤再度重挫。（路透）

在大陸公安機關拘留恒大財富高層後，中國恒大集團股價18日早盤一度大跌25%。據路透報導，恒大股價周一早盤一度下跌至港幣0.465元，為兩周以來最低。

深圳南山公安16日公告，公安機關對恒大金融財富管理（深圳）有限公司杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。警方通報未具體說明被拘留的人數、罪名或被拘留日期。

官媒《上海證券報》引述相關人士的消息報導，杜某是恒大財富法定代表人、即總經理杜亮。路透報導稱，無法確認杜亮是否在被拘留者之列。

恒大8月公告稱，截至6月30日，今年上半年新增虧損人民幣330億元，去年同期則虧損664億元。

本月早些時候，恒大稱，已將離岸債務重組的決定從9月推遲到下個月，以便讓債務持有人有更多時間考慮其重組計劃。

中國大陸房地產商近兩年來紛紛陷入危機，其中恒大是全球負債最多的房地產開發商。自2021年底以來，中國房地產行業發生了一系列違約，擾亂全球市場，並引發了對危機蔓延的擔憂。

在2022年3月，恒大未能公布2021年財報後，香港交易所暫停了其股票交易。恒大股票在停牌17個月後，於今年8月28日正式在香港交易所復牌。

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