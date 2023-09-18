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大陸暫緩房地產稅立法 專家：考慮中國經濟形勢

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸財經專家指出，暫緩房產稅立法與目前大陸經濟情勢不好有關。（中新社）
大陸財經專家指出，暫緩房產稅立法與目前大陸經濟情勢不好有關。（中新社）

大陸全國人大近日公布的《十四屆全國人大常委會立法規劃》明確規定，在財稅領域，增值稅法、消費稅法、關稅法等將在本屆人大常委會任期內提請審議；而備受關注的房地產稅立法和個人所得稅法修訂並未出現在本次立法規劃中。多位大陸財稅專家稱，暫緩房地產稅立法更多考慮到大陸國內經濟形勢，此時出台任何增負措施都要格外謹慎。

官媒《證券時報》引述多位財稅專家指出，《規劃》明確加快增值稅、消費稅、關稅立法，相關流程有望在本屆人大常委會任期內通過。暫緩房地產稅立法，則更多考慮到大陸國內經濟形勢。但長遠看，上述稅種立法方向沒有改變，或將在條件成熟時穩步推進。

值得一提的是，由於專項附加扣除的調整不需要修法，後續仍存在通過專項附加扣除擴圍、提高標準等手段，進一步降低居民稅收負擔的可能。

對於《規劃》中並未出現個人所得稅法修訂，大陸中央財經大學財政稅務學院副教授孫鯤鵬認為，這意味着短期內相關稅制和稅率可能不會調整。

上海財經大學公共政策與治理研究院副院長田志偉膽則指出，由於專項附加扣除的調整不需修法，後續仍存在通過專項附加扣除擴圍、提高標準等手段，進一步優化個人所得稅的可能。

2013年，中共十八屆三中全會首次提出加快房地產稅立法並適時推進改革。在「十三屆全國人大常委會立法規劃」中，房地產稅法被納入第一類項目，屬於條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案。但在大陸十三屆人大常委會任期內，房地產稅法未能提請審議。在本次的立法規劃中，則未有提及房地產稅。

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