陸第2季結婚少36萬對、離婚增3.5萬對 分析主因是…

大陸民政部上周五公布2023年第2季民政統計數據顯示，今年第2季，中國大陸結婚登記人數178.1萬對，較前一季減少36.6萬對，離婚登記數量增加3.5萬對。大陸結婚率連年下降，有分析認為，主要原因包括經濟壓力、婚育年齡推遲、適婚人數減少、思想觀念變化，以及性別結構失衡等。

民政部網站數據顯示，今年第2季，大陸結婚登記178.1萬對，離婚登記67.6萬對。與今年第1季相比，今年第2季全國結婚登記數量減少36.6萬對，離婚登記數量增加3.5萬對。與去年第2季相比，兩項數據同比分別增加15.6萬對、17.8萬對。

近年大陸結婚人數逐年減少。據統計，大陸的結婚登記人數2013年為1,346.93萬對，2019年跌破1,000萬對大關，2021年為763.6萬對，跌破800萬對。2022年，大陸結婚登記數量為683.3萬對，較上一年減少80.3萬對，下降約10.5%。

與2013年的最高峰相比，9年來，大陸結婚人數下降了49.3%。據《第一財經》早前報導，這其中涉及多種原因，包括經濟壓力、婚戀觀念變化等。

根據《中國人口普查年鑑2020》，大陸2020年平均初婚年齡28.67歲，較2010年的平均初婚年齡（24.89歲）增加了3.78歲。大陸國家衛生健康委人口家庭司副司長楊金瑞表示，「90後」、「00後」作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。

《紅星新聞》引述西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保的分析指出，結婚人數降低的影響將持續一段時間。此外，年輕世代推遲婚育年齡而且降低結婚意願的發展，短期內也難以扭轉。

此外，一胎化政策導致出生人口性別結構失衡，也影響到大陸的婚育人口。《中國人口普查年鑑2020》顯示，20到40歲男性人口比女性多出1,752萬人。中國人口學會副會長、南開大學教授原新指出，中國長達約40年的出生人口性別比偏高（性別失衡），造成一些人「被動單身」，他預計有3,000萬以上的中國男性找不到本國老婆。