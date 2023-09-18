從投行看大陸／香港公司須審計影響台商分析

台商今年起須委託香港會計師對設立的香港公司進行審計。

之前專欄已分析，台商將投資利潤等四種情況下的資金匯進香港，有可能會再被課徵香港利得稅，事實上，除了進到香港的資金會被課稅外，今年起台商設立的香港公司，必須找香港會計師出具審計報告也是一大變化。

很多台商已於今年4月份收到香港稅務局針對香港公司發出的利得稅申報表，第一批已於8月29日前申報完成，由於台商大多沒有香港來源所得，過去僅做零申報，自然從未做香港公司審計，但依最新利得稅申報規定，未來台商設立的香港公司都必須出具審計報告，台商將因此增加為維持香港公司的作業成本。

審計報告是香港利得稅申報必須檢附的文件，未提交審計報告在形式上已不符合申報要件，如果台商自行判斷在香港沒有應課稅所得，還是堅持進行零申報未提交審計報告，未來會存在很高的風險被要求限期內補交審計報告。若台商仍堅持沒有逃漏稅而不提交審計報告，最終可能由香港稅務局直接核定稅額，面臨罰款甚至被提起訴訟。

儘管香港公司不是每年都會收到稅務局的利得稅申報通知，但如果當年度有香港應課稅所得，公司就應主動通知並要求香港稅務局發出申報通知，台商可透過每年的香港公司審計來確認是否有應課稅所得，以確保可以即時通知香港稅務局進行利得稅申報。另外本文一開始所說，就算香港對四項境外來源所得要求繳稅，但還是有特定的豁免課稅規定，台商在操作股利匯出或出售大陸子公司股權前，應先徵詢香港會計師意見，以免被認定為香港的應課稅所得增加稅務成本。

因為台商過去在香港多是進行零申報，只有紀錄銀行流水帳，沒有彙總可供會計師審計的日記帳及財務報表，所以在進行香港審計前，得先整理好香港公司自成立以來的帳務及相關憑證，同時要留意審計報告出具的查核意見類型。

若會計師僅能對申報當年度的財務報表進行查核，以前年度累積下來的期初數無法取得足夠的支持文件，很可能導致香港會計師最後出具無法表示意見的審計報告，如此一來將引起稅務局關注以前年度是否有逃漏稅情形。

實務上若公司從未委託香港會計師審計香港公司，為降低被稅務局關注機率，香港會計師可能會要求審計自公司成立以來的歷年財務報表，會給台商帶來很大的時間和作業壓力，再加上2023年開始，香港會計師的審計業務大增，要找到願意接受審計委託的香港會計師也變得不容易。

最後台商還要注意，香港官方已自2023年起宣導電子報稅模式，最快將於2025年就全面要求電子報稅，也就是說經審計後的財務報表及利得稅計算表，到時也須按特定電子格式上傳香港稅務局平台，屆時香港稅務局將更方便勾稽、查核各公司財務往來狀況，所以香港公司出具審計報告將是無可避免的事。

(本文發自台北，網址www.mychinabusiness.com)