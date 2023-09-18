恒大處分壽險事業 「錢袋子」丟了

大陸金融監督管理局公告，同意海港人壽整體受讓恒大人壽保險業務及相應的資產、負債。隨後，海港人壽、恒大人壽分別發布關於雙方保險業務轉讓公告，正式「交接」。

這標誌著恒大集團「錢袋子」恒大人壽風險處置有重大進展，而恒大集團董事長許家印也失去曾經重要的吸金管道。

金管總局深圳監管局負責人表示，恒大人壽嚴重資不抵債，監管部門已依法對其實施貼身監管並開展風險處置。

接盤恒大人壽的海港人壽大有來頭，出資方均有國資背景，包括深圳鵬聯、保險保障基金、廣東粵財、重慶渝新、太平人壽等。海港人壽也是繼中匯人壽、瑞眾人壽之後，今年內成立的第三家新公司以承接原有保險公司主體。

恒大人壽原名為中新大東方人壽，成立於2006年，由新加坡大東方人壽和重慶市地產集團合資組建。許家印在2015年為籌資金，將目光瞄準保險業，以人民幣39.39億元從重慶地產集團和重慶城投集團手中收購中新大東方人壽合計50%股權，並更名恒大人壽。

許家印入主恒大人壽後，瘋狂銷售「萬能險」（指一般壽險外，還能讓客戶直接參與由保險公司為投保人建立的投資帳戶內資金的投資活動），以極高利率水平從市場上大量吸收資金。

恒大人壽因此成恒大集團「錢袋子」之一。恒大人壽在2016年、2017年炒股、吸收高保費，且屢次挑戰監管底線。

經濟觀察網報導，恒大人壽在2015年，公司資產規模僅為人民幣200億元，而兩年後資產規模便突破人民幣千億元。

伴隨恒大集團爆雷，恒大人壽2021年、2022年年報均未發布，最終難逃資不抵債的命運。