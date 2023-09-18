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熱錢認賠 撤離大陸市場

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
圖／經濟日報提供
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外資過去一年多以來從中國大陸股債市撤資逾1,800億美元（約新台幣5.74兆元），8月單月外資撤離大陸境內股市的金額也創120億美元（約新台幣3,831億元）單月新高，顯示外資對陸市的胃口減弱，且中國大陸市場與其他金融市場也加速脫鉤，在全球金融市場的影響力持續降低。

彭博資訊報導，外資今年6月底持有的中國大陸股票和債券，比2021年12月時的頂峰減少了約1.37兆人民幣（約1,880億美元）、或17%。另外從2020年以來，海外基金參與香港股市的金額也劇減逾三分之一。

法國巴黎銀行亞洲及新興股市主管陳志凱表示，「外資正在認賠出場」，投資人擔憂房市及消費支出減緩，「這些方面表現失望，促使許多外資重新思考曝險部位」。

中國大陸經濟疲軟迄今都還沒衝擊到其他新興市場。今年來MSCI中國股價指數下跌約7%，但整體MSCI新興股市指數反而上漲3%。表現分歧的原因之一，是中國大陸致力於供應鏈自給自足及美中關係惡化，對其他新興股市影響不大，而且人工智慧（AI）題材對台灣等股市有利，但未拉升陸股。

陸股占MSCI新興指數的權重也由2021年底時的30%，下降到27%左右。同時，一些新上市的新興股市基金排除陸股。基金公司擔憂中國大陸地方政府融資平台、住宅存量過高、人口高齡化、撫養比率升高、法規不穩定及地緣孤立等問題。至於其他新興股市仍存在投資機會。

債市方面，今年全球投資人拋出中國大陸投資級債券的金額約260億美元，但對亞洲其他新興債市投入620億美元。大陸公司債的表現也與其他亞洲債市脫鉤。目前85%至90%的陸債都由國內投資人持有。

人民幣貶值，也促使外資出脫大陸股債資產。由於中國大陸經濟規模之大，且是製造業供應鏈要角，因此對許多投資機構而言，陸市仍是投資組合的重要部分，但投資比重已下降。

中國大陸影響全球國際金融市場的重要管道之一，在於能源、金屬及糧食等原料商品市場，重要性超過證券資產。分析師指出，中國大陸經濟雖減緩，但新能源汽車、消費相關部門及再生能源供應鏈等仍具有投資價值。分析師建議投資陸股應以個別股票為標的。

陸股

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