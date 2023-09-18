外資大賣陸股債 一年半持有少6兆元

今年六月底外資持有中國大陸股債的金額劇減約人民幣一點三七兆（約台幣六兆元），比二○二一年十二月時的頂峰減百分之十七，且八月單月外資撤離大陸境內股市的金額一二○億美元，也創單月新高，顯示外資對大陸資本市場的胃口減弱，且陸市與其他金融市場也加速脫鉤。

另外，二○二○年以來，海外基金參與香港股市的金額也劇減逾三分之一。

法國巴黎銀行亞洲及新興股市主管陳志凱說，「外資正在認賠出場」；外資擔憂房市及消費支出減緩，「這些方面表現失望，促使許多外資重新思考曝險部位」。

目前為止，大陸經濟疲軟尚未衝擊到其他新興市場。MSCI中國股價指數今年下跌約百分之七，但整體MSCI新興股市指數反而上漲百分之三。表現分歧的原因之一，是大陸致力於供應鏈自給自足，以及美中關係惡化，對其他新興股市影響不大；而且人工智慧題材對台灣等股市有利，但並未拉升陸股。

陸股占MSCI新興指數的權重從二○二一年底的百分之卅，下降到百分之廿七左右。

在此同時，一些新上市的新興股市基金將陸股排除在外。基金公司擔憂大陸地方政府融資平台、住宅存量過高、高齡化、扶養比率升高、法規不穩及地緣孤立等。

債市方面，今年全球投資人出脫大陸投資級債券金額約達二六○億美元，但對亞洲其他新興債市投入六二○億美元。大陸公司債的表現也與其他亞洲債市脫鉤。目前百分之八十五至九十的陸債都由國內投資人持有。