8月數據好轉！儘管房市仍疲軟 陸經濟可望躲過通貨緊縮厄運
中國大陸8月多項經濟數據明顯好轉，工業生產及零售銷售分別比去年同期增加4.5%及4.6%，總失業率也由5.3%微幅降到5.2%，消費者物價指數（CPI）也轉正，顯示儘管房市仍然疲軟，但大陸經濟至少目前已躲過通貨緊縮厄運。
這些經濟數據顯示，大陸CPI不大可能持續下跌。目前大陸消費者仍然小心花錢，且儲蓄率比疫情之前更高，但最近幾周情況已明顯好轉。
最明顯的是服務業工作機會增加。8月服務業採購經理人指數（PMI）之中的就業指標雖然仍低於50，但已經開始回升。高盛集團指出，一些消費類的高頻率指標，包括主要城市交通壅塞程度等，已於夏末開始回升。
再者，大陸整體CPI雖仍疲軟，但核心通膨率已經升到元月來高點。過去一年來由於豬肉及燃料價格大跌，使整體CPI下降，但也讓消費者有更多現金購買其他產品及服務。8月服務類通膨率達到18個月來最大升幅，且服務類就業市場開始出現明顯的觸底反彈信號。
不過，房市仍無起色。8月地產商新屋開工樓板面積僅5,100萬平方米，遠低於2019年8月時的1.42億平方米。
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