快訊

傳陳吉仲請辭農業部長 蘇貞昌痛批「有人急著放話」

中職／腦震盪後遺症仍待緩解 林立沒想到會這麼嚴重

傳陳吉仲請辭農業部長提前回校任教？中興大學回應了

8月數據好轉！儘管房市仍疲軟 陸經濟可望躲過通貨緊縮厄運

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國大陸8月多項經濟數據明顯好轉。歐新社
中國大陸8月多項經濟數據明顯好轉。歐新社

中國大陸8月多項經濟數據明顯好轉，工業生產及零售銷售分別比去年同期增加4.5%及4.6%，總失業率也由5.3%微幅降到5.2%，消費者物價指數CPI）也轉正，顯示儘管房市仍然疲軟，但大陸經濟至少目前已躲過通貨緊縮厄運。

這些經濟數據顯示，大陸CPI不大可能持續下跌。目前大陸消費者仍然小心花錢，且儲蓄率比疫情之前更高，但最近幾周情況已明顯好轉。

最明顯的是服務業工作機會增加。8月服務業採購經理人指數（PMI）之中的就業指標雖然仍低於50，但已經開始回升。高盛集團指出，一些消費類的高頻率指標，包括主要城市交通壅塞程度等，已於夏末開始回升。

再者，大陸整體CPI雖仍疲軟，但核心通膨率已經升到元月來高點。過去一年來由於豬肉及燃料價格大跌，使整體CPI下降，但也讓消費者有更多現金購買其他產品及服務。8月服務類通膨率達到18個月來最大升幅，且服務類就業市場開始出現明顯的觸底反彈信號。

不過，房市仍無起色。8月地產商新屋開工樓板面積僅5,100萬平方米，遠低於2019年8月時的1.42億平方米。

CPI 通膨 指數

延伸閱讀

大陸女星袁冰妍「二度逃漏稅」 挨批整改不徹底追繳罰款1800多萬

大陸女星袁冰妍「二度逃漏稅」 挨批整改不徹底追繳罰款1800多萬

IMF促陸改變經濟增長模式 籲提振國內消費

金融股「6金1銀」較去年達成率大於100％！ 專家：14家獲利動能持續推升中

相關新聞

坦承國產晶片是「小學生對博士生」 華為董事長：落後也要做、會慢慢追上

華為新旗艦機Mate 60 Pro引起搶購，其中芯國際製造的7納米麒麟9000s處理器，更被視為突破美國封鎖。對此，華為...

只能用陸製的？日媒曝北京暗中要求電動車廠、半導體用國產零件 未達標恐受罰

知情人士表示，中國大陸政府已非正式指示國內電動車廠使用國產電子零件，包括半導體在內；並且呼籲車廠就電動車使用的國產零件比...

陸長假將到！出境遊預定量暴增20倍 泰國重返熱門目的地

大陸將迎來今年最長連假，這讓當地旅遊市場再次熱絡起來，相關旅遊產品的預訂也持續升溫。大陸多家在線旅遊平台數據紛紛顯示，大...

茅台跨界聯名忙不完！聯合旅行品牌推「醬香大床房」 一晚4300今開訂

從咖啡再到巧克力等產品，大陸貴州茅台近期跨界聯名還沒完，這回要聯手阿里巴巴旗下旅行品牌飛豬推出「醬香大床房」。據悉，茅台...

陸長征二號丁再執行任務 成功發射遙感三十九號衛星

大陸近來頻頻發射長征系列運載火箭，17日12時13分，大陸西昌衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將遙感三十九號衛星...

8月數據好轉！儘管房市仍疲軟 陸經濟可望躲過通貨緊縮厄運

中國大陸8月多項經濟數據明顯好轉，工業生產及零售銷售分別比去年同期增加4.5%及4.6%，總失業率也由5.3%微幅降到5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦