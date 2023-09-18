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助力數位經濟 黃河數據中心上線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

由黃河流域科學數據開放共享聯盟打造的黃河數據中心近日正式上線開展服務，助力黃河流域數位經濟發展。

新華社報導，黃河流域科學數據開放共享聯盟於2022年底由中國科學院西北生態環境資源研究院、黃河水利委員會黃河上中游管理局等大陸國內70餘家單位啟動建設，聯盟以黃河數據中心建設為抓手，通過建立數據、計算與服務一體化的數據共享平台，推進黃河流域科學數據實現從被動共享到主動共享轉變，為黃河流域科學數據共享與應用提供服務新模式。

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