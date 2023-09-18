在德陽舉行 高端製造創新圓桌對話

2023上市公司高端製造創新發展大會暨中國裝備科技城（德陽）智造之旅，近日在四川省德陽市舉行。權威專家學者、知名企業代表進行了主旨演講，還舉行了德陽市政府與中國上市公司協會「戰略合作協定」簽約儀式。

大會發布了「中國上市公司高端製造業發展報告2023」和「中國上市公司協會高端製造行業委員會德陽宣言」。大會還舉行了圓桌對話，圍繞「製造業產業鏈創新發展，實現自主、安全、高端、綠色」主題進行討論交流。在最後進行的中國裝備科技城（德陽）高質量發展環境推介會上，相關負責人先後進行了推介。

德陽是大陸重大技術裝備製造業基地、新型工業化示範基地、大陸三大動力設備製造基地之一，現已建成以高端能源裝備、先進冶金裝備、軌道交通裝備、通用航空裝備等為代表的裝備製造產業體系。大陸60%的核電產品、50%的大型電站鑄鍛件、40%的水電機組、30%的火電機組、16%的風電機組均由德陽製造。德陽現有各類工業企業8000多家，其中裝備製造企業超1500戶、規模以上企業495戶，去年實現營收1486億元人民幣、占四川全省的18.9%。現有工業大類34個，占大陸已有工業大類的82.9%，具備從材料端到產品端、服務端全覆蓋的全產業鏈體系。