坦承國產晶片是「小學生對博士生」 華為董事長：落後也要做、會慢慢追上

華為新旗艦機Mate 60 Pro引起搶購，其中芯國際製造的7納米麒麟9000s處理器，更被視為突破美國封鎖。對此，華為輪值董事長徐直軍日前坦言，大陸國產晶片相比國外確有差距，「就如小學生面對博士生」。但因已不對美國放鬆打壓有任何幻想，所以即使落後也要製造國產晶片，如此才能慢慢追上。

9月15日在湖南長沙舉辦的2023世界計算大會，徐直軍在大會中演講，分享他對晶片及自主的計算產業生態的看法。

徐直軍認為，大陸半導體製造工藝將在相當長時間處於落後以及追趕的狀態，只有大規模使用國產晶片、服務器、PC機，才有可能拉動整個產業的進步和發展，通過計算生態的繁榮才可能實現可持續增長。

他承認，與國外生產相比，大陸國產的同類產品仍存在差距，他強調：「如果不去用，這個差距永遠是差距，落後永遠是落後。但是如果大規模去使用它，就可能拉動和推動我們整個技術的進步、產品的進步，然後慢慢追上去」。

徐直軍表示，「如果說我們的對手是一個博士水準，我們儘管是國產化的東西，但還在小學水準，那（被對手)要攻擊和竊取資訊是相當簡單的……國產化不等於安全，只有把能力提升才真正具備安全的能力」。

徐直軍指出，目前已經有600多個中國實體被列入美國政府制裁清單，涵蓋了晶片、硬體、軟體、演算法以及應用等。

與此同時，中國大陸從設計工具、材料到製造設備、晶片產品，也都受到了出口管制的影響。徐直軍說，「獲取先進晶片或先進計算系統存在挑戰，或者說根本不可能獲得。從我們這麼多年的經驗和對未來的判斷來看，這是長期的，我們不可能抱有任何幻想」。