歐盟調查中國傾銷 中祭貿易制裁

「中國若發動貿易制裁，歐盟挺得過。」針對歐盟宣布將對中國銷往當地的電動車售價過低展開調查，中國商務部隨後警告，將不利雙邊貿易關係。但歐洲多國經濟部長則表示，以歐盟經濟實力來看，並不擔憂中國的貿易制裁。

中國電動車價格偏低

據《亞洲新聞台》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩在上週三指控中國透過大量國家補助、壓低電動車在歐盟市場價格，因此將展開反補助調查。調查結果可能讓歐盟針對售價不公平的車輛課徵懲罰性關稅，藉此保護歐洲車廠。

據《南華早報》報導，馮德萊恩說，「這是攸關潔淨經濟的產業，對歐洲具有巨大潛力。但全球市場現在充斥著更便宜的中國電動車，其價格被大規模的國家補貼壓低了，造成歐盟市場被扭曲。」對此，中國商務部表示，開徵懲罰性關稅是歐盟赤裸裸的保護主義，並表示這種做法將對中國與歐盟經濟與貿易關係帶來不利影響。

專家指出，中國電動車價格比歐洲對手低約20％，歐盟認為當中可能牽涉不合法的作為，但中國反駁表示，其產業正在享受過去投資的好處。歐元區與中國的貿易佔其國內生產總值約2.5%，被問到歐元區經濟是否能夠應付中國以課徵關稅反制時，歐盟經濟專員簡提洛尼表示，「我們必須非常認真地處理這個問題，我認為沒有理由讓對方報復，但還是有可能性。」

贊成展開調查

法國財政部長勒梅爾說，「我們不必怕任何一個國家，因為我們是歐盟，我們是最強大的經濟大陸之一。這跟保護主義一點關係也沒有。」德國財政部長林德納也贊成展開調查，「如果有人擔心不公平的問題，就需要仔細檢驗。世界貿易是建立在規則之上，當然也適用在電動車上。」

不過，德國汽車工業協會(VDA)呼籲歐盟在調查時，應考慮中國可能的反應並擔憂中國可能會對依賴中國市場的企業進行報復。

與中國車輛貿易出現逆差

美國戰略與國際研究中心本週發表報告也指出，雖然在2019年至2021年間，歐盟對中國的汽車貿易月順差金額達到22億歐元，但在2022年12月首次轉為逆差。今年第一季雖出現微幅的順差，但報告仍提醒，除非大幅提升電動車在地生產或歐盟使用貿易防衛作法，否則中國進口車可能會持續增加，2024年歐盟與中國的汽車貿易將持續出現逆差。

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