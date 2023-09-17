陸經濟復甦慢 IMF籲提振國內消費

大陸經濟復甦前景不佳，國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃接受專訪表示，IMF計畫敦促中國大陸將經濟增長模式轉向專注提振國內消費，同時解決陷入困境的房地產與地方政府債務等拖累大陸和全球經濟增長的問題。

路透報導，喬治艾娃指出，IMF即將出爐的諮詢文件中，奉勸大陸改變政策，不再依賴債務驅動的基礎設施投資和房地產，應將經濟增長模式向促進國內消費轉移，因為在目前的環境裡，透過傳統模式向基礎設施建設投入更多資金，已無法取得成效。

她還說，大陸人口老齡化和生產率下降，以及美國和歐洲的公司將供應鏈從大陸轉移，都對大陸的經濟增長起到「抑制作用」，房地產行業問題也導致消費者控制支出。

喬治艾娃並指，大陸必須透過為購房者已經支付的公寓竣工提供資金，而不是救助陷入困境的開發商，來解決消費者對房地產行業的信心問題。

她還示警，根據IMF預估，北京當局若不進行結構性改革，大陸的中期經濟增長率可能會低於百分之四。此前，IMF在七月預測大陸二○二三年的經濟增長率為百分之五點二，二○二四年為百分之四點五，但該機構已警告，有鑒於房地產業的萎縮，實際增長率可能會更低。

喬治艾娃更指出，大陸今年的經濟增長約占全球經濟增長的三分之一，因此大陸的增長率「對亞洲和世界其他地區都很重要」。

針對美國商務部長雷蒙多最近稱一些美國公司認為大陸「不可投資」，喬治艾娃則觀察到有一些資金正從大陸流出，「我們需要仔細監控這一趨勢，了解它如何隨著時間的推移而演變」。她說，有些領域，包括數位經濟和綠色技術對投資者仍有吸引力。但重要的是，要確保大陸在大力推廣電動汽車時不會以「補貼」的方式造成不公平競爭。