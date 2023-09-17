北京拆彈 中融信託被託管

日前爆雷的「中植系」旗下中融信託15日深夜發布公告稱，與建信信託、中信信託簽訂委託管理服務協定。分析人士認為，此舉有助北京當局採取更廣泛的措施化解風險，並為中融信託被託管打前陣。

中融信託指出，該公司相關的債權債務關係、信託法律關係不因此而發生改變，繼續按照有關法律和信託合約，對信託產品投資者承擔受託人責任。委託期限為2023年9月15日至2024年9月14日，雙方協商一致可提前結束或延期。

建信信託隸屬建設銀行，中信信託股東為中國中信金融控股有限公司，最終實際控制人為中國中信集團有限公司。此前就有消息，大陸監管層已安排建信信託、中信信託對中融信託進行債務摸底，上述兩家信託公司已成立工作組，穩定中融信託的經營。

第一財經報導，目前距離中融信託資金池項目停兌風波發酵已經過去一個半月。據統計，已有至少14家上市公司披露所購中融信託產品情況，合計金額接近人民幣8億元（新台幣34億元）。

這也是中融信託首次正面回應旗下產品逾期兌付情況。值得關注的是，目前中融信託官網仍有信託產品在成立，8月有八檔產品，9月12日和9月13日也有兩檔新產品發布成立產品公告。

據浙商證券分析，中融信託產品出現逾期兌付的情況，不能排除與地產曝險較高有關。在此前，中融信託踩中過恒大、佳兆業、陽光城、融創、華夏幸福等地產商的雷。