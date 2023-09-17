華為：採用國產晶片 縮短與美差距

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

華為輪值董事長徐直軍表示，雖然中國大陸國產的晶片、伺服器、PC相比國外的生產有差距，「但如果不去用，這個差距永遠是差距，落後永遠是落後。如果大規模去使用它，就可能拉動和推動我們整個技術的進步、產品的進步，然後慢慢追上去。」

華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載大陸國產晶片引發關注，雖突破美國封鎖，卻也有評論認為其採用的中芯國際7奈米製程晶片，仍輸先進晶片一大截。

第一財經報導，徐直軍在2023世界計算大會演講時表示，在他看來，計算產業包括PC、伺服器、作業系統、數據庫，以及構成PC、伺服器的處理器、記憶體、網卡等，這些都是最需要解決的問題。

徐直軍形容，「如果說我們的對手是一個博士水平，我們儘管是國產化的東西，但還在小學水平，那要攻擊和竊取信息是相當簡單的」。但他仍認為，大陸要發展自己的伺服器、作業系統、數據庫，若都使用第三方，外界就有可能透過它的後門和漏洞來獲取訊息，也有可能成為攻擊載體去攻擊其他的伺服器和PC，並指出，國產化不等於安全，只有把能力提升才真正具備安全的能力。

針對美國科技打壓，徐直軍提到，目前已經有600多家大陸實體被列入美國政府實體清單，這一方面意味著，大陸半導體製程氣數將長時間處於落後及追趕狀態。

美國 半導體

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