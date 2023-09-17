陸新能源車促銷 迎金九銀十

大陸新能源汽車市場「金九銀十」行情拉開序幕，9月以來，已有蔚來、零跑、哪吒、比亞迪等十多個新能源汽車品牌推出降價促銷活動，降幅較大的有零跑汽車、哪吒汽車等，最多下調人民幣2萬到3萬元（新台幣8.6萬元到13萬元）。

澎湃新聞報導，上海市閔行區某商場內，聚集了特斯拉、小鵬汽車、極氪汽車等多家新能源汽車品牌同台競技。正值銷售旺季，不少門店都將車企官方優惠，以及門店的「試駕有禮」、「進店有禮」等活動廣而告之。

極氪汽車官方於8月11日宣布，對極氪001車型直接降價人民幣3萬到3.7萬元，起售價降至人民幣26.9萬元，這一售價將持續至今年底。

蔚來汽車延續8月政策，9月向購車車主贈送價值人民幣4,560元的30張換電體驗券，1年NOP免費權益，以及1萬購車積分等購車禮；大眾（福斯）ID.3的降價活動也再度「返場」，9月最高降價人民幣3.7萬元，並增加保險補貼優惠政策，降價後售價為人民幣12.59萬元起。

理想汽車推出人民幣1萬元的限時保險補貼政策，覆蓋L系列全部車型；零跑汽車針對旗下微小型車T03推出最高人民幣1萬元的補貼。

新能源車領頭羊比亞迪也不遑多讓，宣布9月購買2023款小型SUV「元Pro」，可享受人民幣2,000元抵扣人民幣8000元的車款，以及首付低至15%、首任車主三電系統終身保修等。此外，包括2022年款海豹等車型，也有不同程度的優惠。

值得注意的是，今年的「金九銀十」有一特點，就是新能源車門店的客流量和銷量明顯受到了車企新品上市的拉動。