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消費增長加溫 陸經濟「弱復甦」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國家統計局昨公布相關經濟數據。圖為新疆新研牧神科技公司廠內工人正在組裝農機設備。（中新社）
大陸國家統計局昨公布相關經濟數據。圖為新疆新研牧神科技公司廠內工人正在組裝農機設備。（中新社）

大陸國家統計局昨天公布八月多項經濟數據，其中工業增加值年增百分之四點五，比上月加快零點八個百分點，創下今年四月以來的最快增速，社會消費品零售總額年增百分之四點六，比上月加快二點一個百分點，也是自今年五月以來的最快增長，上述數據雙雙高於市場預期，顯示大陸經濟出現初步企穩的「弱復甦」跡象。

投資方面，今年前八月全國固定資產投資年增百分之三點二，比前七個月回落零點二個百分點。分領域看，基礎設施投資年增百分之六點四，製造業投資增長百分之五點九，房地產開發投資下降百分之八點八。

房地產部分，今年前八月全國商品房銷售面積年減百分之七點一，住宅銷售額下降百分之三點二，顯示大陸房市復甦仍乏力。

對此，國家統計局新聞發言人付淩暉表示，房地產市場目前還處在調整階段，在認房不認貸、住房貸款最低首付比例調整等優化措施落地後，下階段房地產投資、銷售、市場運行將逐步趨於改善。

路透引述分析師們認為，大陸八月工業、消費增長均優於市場預期，加上稍早發布的進出口外貿數據降幅亦有收斂且表現優於預期，市場認為大陸經濟已在底部上探，要維持經濟企穩的勢頭仍待後續刺激政策的加持。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，大陸經濟出現企穩跡象，說明前期政策寬鬆起到效果，後續重點關注城中村改造相關政策何時推出、力度有多大、對於穩經濟能發揮多大作用。

凱投宏觀中國經濟主管預計，今年內大陸將進一步放鬆貨幣政策，房地產市場將得到進一步支持。

付淩暉表示，今年以來受市場需求不足影響，工業生產一度面臨一定壓力，但是擴大內需的政策逐步顯效，產業升級穩步推進，發展新動能繼續壯大，工業生產有望保持總體平穩。

房地產

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