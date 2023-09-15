大陸前8月實際使用外資衰退 商務部：正常階段性波動

官方最新數據顯示，大陸今年前8月實際使用外資金額8,471.7億元人民幣（約合新台幣3.72兆），年減5.1%，是否意味著外資避開或撤離大陸市場？大陸商務部發言人對此回應，外商投資是市場行為，階段性波動是正常的，從前8月新設立外商投資企業年增33%，即充分體現了外商對於長期在華投資的信心。

據大陸商務部官網公告，今年前8月實際使用外資，從行業看，製造業實際使用外資增長6.8%。高技術製造業實際使用外資增長19.7%，其中電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業分別增長39.7%、25.6%。高技術服務業中，研發與設計服務領域實際使用外資增長57.1%。

從來源地看，英國、加拿大、法國、瑞士、荷蘭、德國實際對華投資分別增長132.6%、111.2%、105.6%、59.2%、25.3%和20.8%。

大陸商務部發言人指出，今年前8月實際使用外資下降主要有兩方面原因，一是世界經濟恢復緩慢，全球跨國投資乏力。他並援引聯合國「貿發會議2023年世界投資報告」稱，2022年全球外國直接投資下降12%，今年仍面臨較大下行壓力。另根據經濟合作與發展組織（OECD）7月發布的報告，初步估計2023年一季度全球外商投資年降25%。

二是去年同期基數較大影響。發言人說明，2022年大陸吸引外資規模已超過1.2兆元人民幣（約合新台幣5.27兆元），再創歷史新高，從2020年以來，3年平均增幅8.6%，包含去年前8個月實際使用外資金額也是歷史同期最高。

發言人強調，外商投資是市場行為，階段性波動是正常的，「我們既要看規模，也要看結構，既要看當下，也要看長遠」。他進一步稱，今年1至8月高技術製造業實際使用外資增長19.7%，引資質量持續提升；新設立外商投資企業增長33%，充分體現了外商對於長期在華投資的信心。

大陸國務院不久前推出「關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見」，聚焦外資企業的突出關切，推出了新一批24條針對性政策措施。發言人說，商務部將會同各地方、各部門加強政策宣介，完善配套措施，狠抓貫徹落實，確保政策落地見效。

發言人還說，商務部還將繼續辦好「投資中國年」系列活動，進一步深化與外資企業常態化交流溝通，提高服務保障針對性，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

發言人表示，相信在各方共同努力下，中國將持續成為外商投資興業的熱土。