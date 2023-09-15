上海自貿區十年吸外資586億美元 成經濟增長發動機

上海自由貿易試驗區將於9月29日運行滿10周年，大陸官員表示，截至2022年底，十年來上海自貿區新註冊企業超8.4萬家，新設外資項目超1.4萬個，累計實到外資586億美元。且單一個上海自貿區2022年區域進出口總額即佔大陸全國21個自貿試驗區總額的30%，展現了上海自貿區作為經濟增長「發動機」的引領作用。

綜合上海證券報、澎湃新聞報導，上海市人民政府15日舉辦「上海自由貿易試驗區十週年建設成果發布會」，上海市委常委、上海自貿區管委會主任朱芝松說，總體來看，上海自貿試驗區建設有效激發了市場活力動力，示範引領作用不斷凸顯，區域發展能級全面躍升，服務國家戰略能力顯著增強。

朱芝松提到，大陸全國302項自貿試驗區制度創新成果中，有近一半源自於上海首創或同步先行先試，這凸顯了上海自貿區充分發揮了全面深化改革和擴大開放的「試驗田」作用。

此外，朱芝松指出，自貿區所在地的浦東新區，2022年實現地區生產總值1.6兆元、規模以上工業總產值1.34兆元，分別是2013年的2.5倍和1.5倍；累計認定跨國公司地區總部432家、外資研發中心突破250家，均佔全市近一半比重。

他接著指出，自2019年8月上海在臨港地區設立了大陸全國唯一一個自貿區新片區以來，臨港新片區累計簽約前沿科技產業項目涉及投資額超5,600億元；主要經濟指標保持快速增長，地區生產總值、規上工業總產值、全社會固定資產投資年均增速分別達到21.2%、37.8%和39.9%，成為全市經濟發展新的增長極。

朱芝松並表示，上海自貿區及臨港新片區的制度創新成果主要體現在四個方面：

第一，對標國際高標準經貿規則，推進高水平制度型開放。如發布大陸首份外資准入負面清單；拓展洋山港全球樞紐港功能，鏈接全球200多個重要港口；打造接軌國際的法治環境，設立首個自貿區法庭和自貿區知識產權法庭等；

第二，堅持要素市場化改革方向，增強全球資源要素配置能力。如開拓資金跨境通道，創設本外幣一體化運作的自由貿易帳戶體系；設立上海黃金交易所國際板、上海國際能源交易中心等面向全球的平台；設立上海數據交易所，累計掛牌數據產品近1500個；

第三，加強政府自身改革，提升治理現代化水平。如打造以「互聯網+」為重點的政務服務體系，全面推行「一網通辦」，實際辦理時間比法定時限壓縮近90%；

第四，聚焦產業發展所需創新制度供給，增強高質量發展新動力。如深化智能網聯汽車示範應用，區內自動駕駛開放測試道路超500公里；首創「一司兩地」一體化監管模式，對位於洋山特殊綜合保稅區內外的兩個國產大飛機生產基地實施「境內區外」一體化監管。