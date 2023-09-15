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經濟回穩跡象顯現？ 大陸8月工業增加值高於預期

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸8月工業增加值、社會消費品零售總額增值皆高於市場預期，經濟回穩跡象顯現。（新華社）
大陸8月工業增加值、社會消費品零售總額增值皆高於市場預期，經濟回穩跡象顯現。（新華社）

大陸國家統計局15日公布8月總體經濟數據，其中工業增加值年增4.5%，創下今年4月以來的最快增速，社會消費品零售總額比上月加快2.1個百分點，也是自今年5月以來的最快增長，上述數據雙雙高於預期，顯示大陸經濟出現企穩的初步跡象。

統計局數據顯示，工業增加值方面，大陸全國規模以上工業增加值年增4.5%，比上月加快0.8個百分點；月增0.50%。今年前8個月，規模以上工業增加值年增3.9%。

分產業類別看，採礦業增長2.3% ，製造業增長5.4% ，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長0.2%。裝備製造業增長5.4%，比上月加快2.1個百分點；高技術製造業增加值增長2.9%，加快2.2個百分點。

國家統計局發言人付凌暉表示，8月主要指標邊際改善，國民經濟恢復向好，高質量發展紮實推進，積極因素累積增多。但他也坦言，目前外部不穩定不確定因素依然較多，大陸國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固。

消費數據方面，大陸8月社會消費品零售總額年增4.6%，比上月加快2.1個百分點，是自今年5月以來的最快增長，顯示市場銷售加快恢復，其中又以服務消費增長較快。今年前8個月，社會消費品零售總額年增長7.0%。

投資方面，大陸今年前8月全國固定資產投資年增長3.2%，比前7個月回落0.2個百分點。

房地產部分，大陸今年前8月房地產開發投資年減8.8%，全國商品房銷售面積年減7.1%，住宅銷售額下降3.2%，顯示大陸房市復甦仍無力。對此，付凌暉表示，房地產市場目前還處在調整階段，在認房不認貸、住房貸款最低首付比例調整等優化措施落地後，下階段，房地產投資、銷售、市場運行將逐步趨於改善。

就業方面，大陸8月全國城鎮調查失業率為5.2% ，比上月下降0.1個百分點。值得注意的是，青年失業率自7月起宣布暫停公布後，統計局本次也未發布8月青年失業率數據。

服務業指出方面，大陸8月全國服務業生產指數年增長6.8%，比上月加快1.1個百分點。今年前8個月，全國服務業生產指數年增長8.1%，顯示服務業呈較快增長。

付凌暉表示，當前經濟發展面臨國際環境複雜嚴峻，世界經濟復甦乏力，單邊主義、保護主義抬頭，國際經貿發展面臨不少挑戰，以及國內經濟恢復面臨著市場需求不足、企業生產經營困難等問題，但隨著宏觀政策措施逐步顯效，經濟有望持續恢復向好。

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