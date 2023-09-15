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大陸8月房價持續走弱 一線城市二手房降幅收窄

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸8月住宅售價持續下滑，房市復甦仍乏力。（中新社）
大陸8月住宅售價持續下滑，房市復甦仍乏力。（中新社）

大陸官方15日發布最新房價數據，8月住宅售價持續下滑。其中，各線城市新建住宅售價較前月略降，二手房價相比前月亦持續下滑，但具有房市「風向標」意義的一線城市二手房降幅已收窄。

大陸國家統計局數據顯示，8月70個大中城市中，住宅售價較前月上漲的城市個數減少，新建住宅和二手住宅售價上漲城市分別有17個和3個，比前月均減少3個。

路透報導，根據測算，8月70個大中城市新建住宅價格指數按年下降0.1%，按月下降0.3%，跌幅為10個月最大，顯示在大陸官方接連推出認房不認貸、放寬限購令等提振房市的政策後，大陸房市復甦仍乏力。

從新建住宅看，8月一線城市新建住宅售價由前月持平轉為下降0.2%，其中北京、廣州和深圳分別下降0.2%、0.3%和0.6%，上海上漲0.1%。二線城市新建住宅售價下降0.2%，降幅與上月相同。三線城市新建住宅售價下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

從二手住宅看，8月一線城市二手住宅售價下降0.2%，降幅較前月收窄0.6個百分點，其中北京上漲0.4%，上海、廣州和深圳分別下降0.3%、0.6%和0.2%。二、三線城市二手住宅售價分別下降0.5%和0.4%，降幅均與上月相同。

另，與去年同期相比，各線城市住宅售價有漲有降。新建住宅部分，8月一線城市新建住宅售價上漲0.6%，漲幅比上月回落0.4個百分點。二線城市新建住宅售價上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市新建住宅售價下降1.4%，降幅比上月收窄0.1個百分點。

二手住宅部分，8月一、二線城市二手住宅售價分別下降1.6%和3.0%，降幅比上月分別擴大0.2和0.3個百分點；三線城市二手住宅售價下降3.5%，降幅與上月相同。

售價 一線城市 北京

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