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孟晚舟返陸2周年 華為再推新品
在蘋果發布會隔日，華為昨宣布將於九月廿五日舉辦秋季新品發布會。外界關注華為是否會發表Mate60全款商品，同時說明處理器內容。當天恰逢華為輪值董事長孟晚舟獲釋返回大陸的兩周年，似有「重生」隱喻。
華為官方微博表示，秋季全場景新品發布會將有眾多新品登場，但未透露更多訊息。官方海報採用與此前已上市的Mate60系列一致的主題。華為常務董事余承東轉發該微博，稱「好戲，一台接一台」。
華為Mate60系列雖搶先開售，但未透露市場上最關心的訊息，包括麒麟9000S晶片具體規格、如何實現５Ｇ功能、是否實現國產化等。因此有網友稱，第一次這麼想看發布會。
華為在先行釋出影片中稱，「最大的阻力，給我們最大的動力」，令外界聯想到美國對中國大陸祭出的科技制裁，而華為正是受到制裁的指標企業。
兩年前的二○二一年九月廿五日晚間，孟晚舟自加拿大獲釋飛抵深圳寶安機場，並於一個月後回到華為上班，當時她現身坂田總部表示，「沒有一座高山不可逾越，沒有一片汪洋不可飛渡，這就是我們不變的信念」。
兩年後的九月廿五日，華為將舉辦新品發布會，外界認為發布會挑選的日子充滿寓意。
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