歐盟查補貼電動車 陸反擊

針對歐盟宣布將對中國大陸電動車發起反補貼調查，大陸商務部昨批評為赤裸的保護主義行為，並敦促歐盟與中方對話磋商，還稱將密切關注歐方保護主義傾向和後續行動，堅定維護中企權益。大陸昨晚並宣布，自十六日起，對原產於歐盟的進口馬鈴薯澱粉，繼續徵收反補貼稅。

歐盟執委會主席范德賴恩宣布對大陸電動車展開反補貼調查，開啟全球電動車補貼大戰第一槍，但歐洲業界擔心引發報復與貿易戰。

歐盟對大陸補貼電動車產業展開調查，彭博報導，調查可能費時長達九個月，可能促使歐盟對來自大陸的電動車課徵新關稅，包括特斯拉上海廠的電動車，稅率可能接近百分之廿七點五。

不過，大陸汽車製造商是否以廉價電動車傾銷到歐洲，仍是個問題。汽車業分析師施密特說，儘管大陸投入巨資扶植電動車，但大陸業者更著眼於高階市場，而非削價競爭，且考量關稅和運輸成本，大陸電動車的歐洲售價還高於大陸。

大陸商務部昨稱，歐盟調查措施是以公平競爭為名，行保護自身產業之實，是赤裸的保護主義行為。中方敦促歐盟從維護全球產業鏈供應鏈穩定及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，開展對話磋商。

大陸商務部昨並公告，十六日起，對歐盟進口的馬鈴薯澱粉繼續徵收反補貼稅，實施期限五年。由於公告時間在歐盟宣布反補貼調查次日，引發市場反制動作的聯想。