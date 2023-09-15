湖北、央企 新簽97項合作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據湖北省國資委消息，近日於黃石舉行的2023湖北省與大陸中央企業項目對接洽談會上，47家大陸央企與湖北達成合作項目97個，投資總額3214.6億元（人民幣，下同）。

中新社報導，本次簽約97個項目中，100億元以上項目9個、投資總額1150億元，100億元至50億元項目17個、投資總額1110億元，50億元至10億元項目39個、投資總額807億元。

簽約項目涉及新能源、新材料、裝備製造、節能環保、信息技術等戰略新興產業項目45個，投資額佔簽約項目總金額的55%。 　　

湖北是大陸國有經濟大省、央企強省。2020年以來，湖北連續4年開展央地對接洽談。截至2022年底，29家央企與湖北新簽重點項目及自投自建項目1163個，投資總額約1.6兆元，開工（含完工）項目973個，累計完成投資額4138億元。 　

一大批大陸央企將湖北作為總部、區域總部、研發中心及重要子企業的布局區。

近三年來，大陸中央企業在鄂新增各類機構70多家。數據顯示，2022年央地對接會上簽約的93個項目，累計完成投資842億元。

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