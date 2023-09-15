陸前7月手機總體出貨1.48億部

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
前7月中國大陸市場手機總體出貨量累計1.48億部。圖為民眾從福州華為手機專賣店前經過。（中新社）
前7月中國大陸市場手機總體出貨量累計1.48億部。圖為民眾從福州華為手機專賣店前經過。（中新社）

中國信息通信研究院13日發布的數據顯示，2023年1-7月，中國大陸市場手機總體出貨量累計1.48億部，同比下降5.1%。其中，5G手機出貨量1.17億部，同比下降5.3%，占同期手機出貨量的79.2%。

中新社報導，7月，大陸市場手機出貨量1855.2萬部，同比下降6.8%，其中，5G手機1505.8萬部，同比增長2.6%，占同期手機出貨量的81.2%。據統計，7月，上市新機型35款，同比增長59.1%，其中5G手機18款，同比增長100.0%，占同期手機上市新機型數量的51.4%。1-7月，大陸市場上市新機型累計238款，同比增長6.7%，其中5G手機103款，同比下降14.9%，占同期手機上市新機型數量43.3%。

此外，7月，大陸國產品牌手機出貨量1623.7萬部，同比下降11.2%，占同期手機出貨量的87.5%；上市新機型30款，同比增長66.7%，占同期手機上市新機型數量的85.7%。1-7月，大陸國產品牌手機出貨量累計1.21億部，同比下降9.1%，占同期手機出貨量的81.9%；上市新機型累計219款，同比增長4.3%，占同期92.0%。

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