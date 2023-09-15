陸前8月水利建設投資7千億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸水利部13日公布數據顯示，今年1至8月，大陸完成水利建設投資7361億元（人民幣，下同），創歷史同期最高紀錄。

中新社報導，在當天召開的國新辦記者會上，大陸水利部部長李國英表示，今年1至8月，大陸全國水利建設投資落實9856億元，新開工各類水利項目2.36萬個，完成水利建設投資7361億元，均創歷史同期最高紀錄，水利項目施工吸納就業197.1萬人，為經濟運行回升向好提供了有力支撐。 　　

對於未來建設規劃，大陸水利部規劃計劃司司長張祥偉表示，水利部堅持近期、中期、遠期系統規劃，統籌存量和增量，加快優化水利基礎設施布局、結構、功能和系統集成，提高效益。

張祥偉表示，水利部將按照水網建設規劃綱要要求，綜合考慮防洪、供水、灌溉、航運、發電、生態等多種功能，積極推進水網建設，實現經濟效益、社會效益、生態效益、安全效益。

「在結構方面，以綱、目、結三要素，優化完善水網結構。」張祥偉表示，水利部以大江大河幹流及重要江河湖泊為基礎，加快南水北調工程東、中、西線為重點的一批重大引調水工程規劃建設，實施大江大河幹流堤防達標建設，構建大陸國家水網之綱；積極推進雲南滇中引水二期、四川引大濟岷、青海引黃濟寧等一批省級水網骨幹工程建設，實現國家、區域、省級重要水資源配置工程互聯互通，完善省市縣級水網，形成城鄉一體、互聯互通的水網體系，織密國家水網之目。並加快推進黃河古賢和黑山峽、廣西洋溪等一批控制性水利樞紐和重點水源工程建設，加快重要蓄滯洪區建設，打牢大陸國家水網之結。 　　

張祥偉表示，水利部還將同步推進數位孿生流域、數位孿生水網、數位孿生水利工程建設，提升水網工程建設運行管理的數位化、網路化、智能化水平。 　　

記者會

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