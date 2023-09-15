上海民企擴投資 呼籲加強信心

今年下半年以來，大陸促進民營經濟發展壯大的一系列政策舉措密集推出。下一步如何更好促進民營經濟高質量發展？上海多位民營企業家近日表示，要進一步增強信心，擴大投資，謀求高質量發展。

中新社報導，「今年以來，一系列政策舉措讓包括復星在內的廣大民營企業穩定了預期、提振了信心。」復星國際董事長郭廣昌說，「我們關注到，相關政策在支持民營企業提升科技創新能力，鼓勵民營企業提高國際競爭力、拓展海外業務，支持民營企業更好履行社會責任等方面都有非常明確的指引。」

自1992年創立以來，復星始終植根上海，逐步成長為一家創新驅動的全球家庭消費產業集團。今年上半年，消費、餐飲、文旅等行業率先迎來復甦，復星旗下快樂產業板塊核心子公司豫園股份、復星旅文取得了亮眼的增長。其中，豫園股份營收同比增長21.86%，達274.44億元（人民幣，下同）；復星旅文收入同比增長38.7%，達89.0億元。

下一步，復星將科技創新和全球運營作為企業發展的兩大核心引擎，將聚焦生物醫藥、尖端醫療設備、智能製造等領域。郭廣昌表示，當前應該更勇敢一點，一心一意練內功、擴投資、謀發展。

奧盛集團有限公司董事長湯亮表示，堅持科技創新是奧盛集團堅定信心謀發展的最大底氣。今年以來，奧盛集團四翼產業科創成果迭出，對標國際最新科技，研發趕超國際一流新產品。

同時，奧盛集團扎根上海，在鞏固發展四翼產業的基礎上，持續擴大投資，推動工業上樓與智造空間緊密結合，打造產業新生態。例如，奧盛集團在上海普陀區投資建設新一代生物醫療產業基地，打造上海未來醫谷；在上海徐匯區服務於世界首條35千伏公里級超導輸電示範工程，推動技術創新、工業創新與節能減排。

數位化浪潮正觸及民營經濟方方面面。「今年上半年，產業數據服務取得了穩步增長，主要受益於數位化轉型的需求和數據驅動決策模式的普及。」展望未來，上海鋼聯電子商務股份有限公司董事長朱軍紅對行業發展前景持樂觀態度。

朱軍紅表示，隨著企業競爭加劇和高質量發展要求，各行業對數據服務的需求將持續增長，尤其是在數位經濟和智慧社會的背景下，數據將成為企業發展的源動力。「近期一系列政策舉措，尤其是持續完善知識產權保護體系、完善融資支持政策等方面相關政策，與企業發展壯大息息相關。上海鋼聯將深耕產業數據領域，推動前沿技術在產業數據領域的應用，繼續推動大宗商品的中國價格和上海價格在全球市場的影響力。」

面對日益擴張的市場需求與科研技術的迅速迭代，上海起帆電纜股份有限公司董事長周桂華表示，隨著基礎設施建設需求的提升，5G通信的普及，新能源、航空航天等領域電纜需求不斷加大，電纜行業發展持續向上，信心比黃金更珍貴。