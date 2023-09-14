不要被外資割韭菜！ 陸媒指Ａ股應培養自己的「聰明錢」

為穩住資本市場不受外資影響。大陸官媒經濟日報14日刊出評論指出，A股應培養自己的「聰明錢」，不要神話被廣泛認為外資的「北向資金」，評論指出，相較於大陸資金，北向資金受制因素更多，海外貨幣政策、人民幣匯率、國際地緣政治衝突等，難免追漲殺跌。

近期外資在A股持續流出，北向資金14日成交額為人民幣931.72億元，成交淨賣出人民幣64.18億元，已連續三個交易日淨賣出。

北向資金，俗稱「北水」。通常指透過香港市場流入A股的香港資金以及國際資金。而外資投資A股的多個渠道中，以北向資金佔到七成（QFII、RQFII佔比約三成），因此最具代表性。2019年以來，北向資金對A股股價走勢有明顯領先性，多次精準抄底讓其有「聰明錢」稱號，市場情緒波動也逐漸受到北向資金流向影響。

而經濟日報評論指出，北向資金構成複雜、投資風格各異，在A股市場的交易佔比不高，既不能直接決定A股的漲跌，也不應該成為投資決策的唯一參考依據。北向資金持有A股市值為人民幣2.27兆元，佔比為2.77%，交易規模和話語權均較為有限，難言能夠對A股市場產生重要影響。

文章稱，未來應該繼續壯大和優化機構投資者力量，完善長周期考核機制，着力提高權益投資規模和比重，以更有效發揮長期資金「壓艙石」作用，防止外資「大進大出」風險，保障資本市場平穩健康運行。

事實上，截至上周，北向資金累計規模低於長期趨勢線，向下波動幅度約為人民幣1,600億元，陸股通北上資金累計規模從高點至低點總計減少近人民幣1,000億元。8月以來外資的流出幅度相對明顯，這帶給市場不小的信心影響。

面對外資流出的隱憂影響著投資者的情緒，因此大陸媒體與機構頻喊話穩定信心。第一財經此前報導，銀華基金基金經理李曉星提醒投資者，現在北向資金里有大量的對沖基金存在，且持股周期很短，買入和賣出的背後往往都有一些消息面的邊際變化。「看到他們的交易行為後，然後再去相關的新聞裡面找原因，往往會被他們牽著鼻子走，成為他們的韭菜。」