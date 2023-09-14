歐盟反補貼調查 專家：中國要做好打硬仗準備

歐盟宣布對中國新能源車展開反補貼調查，中國商務部表示高度關切和強烈不滿。中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生分析稱，中國製造業要做好在上游礦產資源以及技術領域打硬仗的準備。同時，不建議中國採取反制措施。

據《中國日報》，張燕生表示，如果歐洲採取雙反（反補貼、反傾銷）措施，實際是貿易保護主義，用這種貿易保護主義的手段來保護自己的市場。

他表示，就像當年太陽能發電遭遇雙反一樣，中國的電動汽車行業在壓力之下可能會越來越強，產品競爭力進一步提升，真正具備不可替代性。中國「新三樣」（新能源車、鋰電池、太陽能電池）產品質量高、價格低，產品競爭力強，出口增速快，在歐洲市場份額上升快，而汽車是歐洲支柱產業之一。中國製造業要做好在上游礦產資源以及技術領域打硬仗的準備。

他表示，中國製造業需要時間來提升在技術和標準領域的競爭力，而非總是依賴低成本優勢。

同時，張燕生不建議中國大陸採取反制措施。雖說中國可以對歐盟優勢出口品種加關稅作為反制措施，但是如果你來我往的加關稅引起新的貿易戰，會打亂國際市場秩序和企業外部發展環境。

至於反傾銷和反補貼，報導稱，反傾銷的性質：一般是對傾銷的外國商品除征收一般進口稅外，再增收附加稅，使其不能廉價出售，此種附加稅稱為「反傾銷稅」。

反補貼的性質：在正常情況下，反補貼措施是打擊不公平競爭和出口的主要方式，因此成為保護國內同類產品的重要手段。

據悉，2012年11月，歐盟啟動對中國太陽能發電產品反補貼調查。最終調查結果是，歐盟接受了121家企業的價格承諾，對其他企業徵收47.7%至64.9%不等的「雙反」稅，涉案產品為太陽能晶矽電池和太陽能晶矽組件。「雙反」稅於2013年開始徵收，為期5年，於2018年到期後終止。