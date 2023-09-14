陸福建省委副書記：台灣青年非常能吃苦 值得陸青學習

大陸近日公布對台政策文件，14日並舉辦記者會邀集官員解讀，而中共福建省委副書記羅東川提到，台灣青年參與福建省鄉村振興的情況，表示「台灣青年非常能吃苦，值得大陸青年學習」。

羅東川14日上午在大陸國新辦舉行的《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》專題記者會上，表示他在工作中也接觸到許多讓其很欽佩的台灣青年，尤其是鄉村振興這些年輕人常年駐紮在農村，當地村民也把這些台灣年輕人視若己出，「而且這些台灣青年非常能吃苦，也值得大陸青年學習」。

他還提出許多目前福建與台灣的交流數據，如今年以來已經有2萬多名台胞赴閩參訪交流、尋根謁祖，新政策提出實施「閩台歷史展示溯源工程」。而大陸福建省現有台企超過1萬家，實際利用台資超過320億美元，閩台貿易額累計超1.4兆元人民幣（約合台幣6.15兆元）。

他說，目前在福建就讀的全日制台灣學生占到全中國大陸的1/6，也以推動70多所高校與台灣110多所高校建立合作協定，達成了200多個合作辦學項目，聯合培養技術技能人才2.4萬多人。就台生到大陸福建求學。他說，聽聞台胞子女往往念的是最好的小學，「我也問了一些高校，今年招收數量都超過往年」。

目前福建已直接採認台灣地區職業資格45項，累計吸引台胞赴閩實習、就業創業超過4萬人。在此基礎上，進一步支持在閩各類企業特別是台企聘用更多台灣員工，加大在閩職業學校招聘台灣教師力度，擴大直接採認台灣地區職業資格範圍等。