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華為新機火爆加價賣 陸媒稱價格與iPhone 15平起平坐

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸媒宣傳華為新機供不應求，圖為日前本報記者現場直擊，因預購排隊人潮眾多，上海警方與華為出動多名人員維持秩序的情況。（記者林宸誼／攝影）
陸媒宣傳華為新機供不應求，圖為日前本報記者現場直擊，因預購排隊人潮眾多，上海警方與華為出動多名人員維持秩序的情況。（記者林宸誼／攝影）

近期蘋果發表iPhone 15' rel='iPhone 15' data-rel='/2/204791' class='tag'>iPhone 15系列新機，價格漲幅引起關注，大陸民眾也熱愛拿華為Mate 60系列新機與之比較。其中，據陸媒《快科技》報導，因銷售火爆、一機難求，華為Mate 60 Pro在第三方渠道出現「加價銷售」的情況，不少型號的報價與iPhone 15平起平坐，甚至更高。

據陸媒快科技報導引述第三方銷售平台報價單顯示，相比官方定價，Mate 60系列在能更快速拿到新機的第三方渠道都是加價銷售。

其中，Mate 60 Pro 12GB+512GB雅丹黑配色報價為9,200元（人民幣，下同，約合新台幣4萬0,372元），跟iPhone 15 Pro 256GB版本價格相當，後者官方定價是8,999元。

另，Mate 60標準版12GB+512GB報價7,120元，跟iPhone 15 256GB版本價格相當，後者官方定價是6,999元；Mate 60 Pro+定價方面，16GB+1TB是1萬0,320元，跟iPhone 15 Pro Max 256GB版本定價相當，後者官方售價是9,999元。

雖目前華為未公佈Mate 60 Pro+價格，但陸媒報導稱，由於市場供不應求，預計第三方渠道也會加價銷售Mate 60 Pro+。

在此之前，由於支持5G網路和麒麟晶片回歸，華為新機的推出備受關注，也受到陸媒和大陸輿論追捧，在開售時就出現炒作情況，更早之前甚至傳出加價幅度超過4,000元。據行業觀察機構 TechInsights展望，Mate 60 Pro在今年年底前中國大陸的出貨量將超過100萬台，超過上一代，Mate 60系列機型的生命週期預計為兩年，總銷量估達500到600萬台。

陸媒曬出大陸第三方渠道手機銷售平台報價單，表示若要盡快買到華為新機，價格與iPhone新機平起平坐。取自快科技
陸媒曬出大陸第三方渠道手機銷售平台報價單，表示若要盡快買到華為新機，價格與iPhone新機平起平坐。取自快科技

售價 華為 iPhone 15 iPhone

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