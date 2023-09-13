美銀調查：中國房地產被視為全球信用風險頭號來源

儘管大陸已推出多項措施提振房地產行業，但美國銀行的調查顯示，在接受調查的投資者看來，中國房地產仍被視為下個全球信用事件的頭號來源。投資者認為，中國房地產潛在的「泡沫破滅」是最大的尾部風險。

據彭博社報導，根據美國銀行對管理著6,160億美元資產的222名基金經理的最新全球調查顯示，9月擔憂中國房地產行業的投資者比例，從上個月的15%增加至33%。在8月的調查中，美國或歐盟商業地產被視作最大的信用風險來源，如今已降至第二位。

有8%的受訪投資者認為，中國房地產潛在的「泡沫破滅」是最大的尾部風險，緊隨其後的是央行因高通膨而保持鷹派立場、地緣政治惡化、信貸緊縮等。

這份調查正值中國大陸陷入困境的房地產開發商與債權人協商延長還款期限之際。此前，大陸房地產巨企碧桂園在寬限期前的最後時刻支付了美元債利息，避免了違約。碧桂園9月5日計劃將價值14.8億美元的八檔境內債券的還款期延長三年。

在大陸官方放鬆抵押貸款限制政策不到兩周後，中國最大城市的住房銷售勢頭逐漸減弱，引發外界懷疑這些措施是否足以在關鍵的樓市旺季（即所謂的「金九銀十」）來臨之前重振市場。

此外，近60%的受訪投資者認為，中國將在未來六個月通過政策微調來重振市場；只有12%的受訪者預計大陸官方會推出財政上的大手筆措施，僅4%的受訪者預計大陸官方會推出大規模的貨幣刺激政策；15%的受訪者則預計中國完全不會推出任何顯著措施。