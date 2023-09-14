北京進出口增長 前8月2.39兆

根據北京海關消息，今年前8個月北京地區進出口2.39兆元（人民幣，下同），較去年同期（下同）增長3%，佔大陸全國進出口總值的8.8%。

中新社報導，今年前8個月，北京地區進口2兆元，增長1.8%；出口3910.1億元，增長9.3%。

今年前8個月，北京地區前5大貿易夥伴分別為歐盟、美國、東協、澳洲、巴西，分別進出口2638.2億元、1848億元、1644.7億元、1345.3億元、1232.5億元，分別增長4.8%、持平、下降4.3%、增長13.9%、增長44.7%。同期，對區域全面經濟夥伴協定（RCEP）其他成員國進出口4129.4億元，增長2.2%。

從貿易方式看，今年前8個月，北京地區以一般貿易方式進出口2.07兆元，增長2.7%，占地區進出口總值的86.5%；保稅物流進出口1912.8億元，增長9.6%，占地區進出口總值的8%。

從企業性質看，前8個月，北京地區大陸國有企業進出口1.78兆元，增長4%，占地區進出口總值的74.3%；民營企業進出口2445.4億元，增長18.3%，占地區進出口總值的10.2%。

今年8月份北京地區原油、汽車進口回暖。8月份進口原油2775.2萬噸，增加36.7%，進口值1166.4億元，增長5.6%，呈現企穩回升態勢。同期，進口汽車4.3萬輛，增加2.7%，年內月度進口量首破4萬輛，進口值150.7億元，增長15.9%。

今年前8個月，京津冀進出口3.28兆元，增長2.1%，佔同期大陸全國進出口總值的14.9%，比重較去年同期提升0.3個百分點。其中，北京地區外貿在京津冀整體中的佔比達72.7%，較去年同期提高0.6個百分點。