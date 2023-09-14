重慶·台灣周 簽約9項目總投資117億

第十五屆「重慶·台灣周」12日在重慶開幕。開幕式上集中簽訂兩岸經貿合作重點項目9個，涉及重慶8個區縣和開放平台，投資總額117.35億元（人民幣，下同）。

中新社報導，第十五屆重慶·台灣周活動9月11日至15日在渝舉行。活動聚力打造兩岸交流新重鎮、台資西移集聚地、台胞築夢嚮往地，促進重慶高質量發展，設計了四大板塊、19項活動。

中共重慶市委副書記、重慶市市長胡衡華在開幕式上表示，重慶願進一步發揮重慶·台灣周紐帶作用，主動與台灣同胞分享成渝雙城經濟圈建設、西部陸海新通道建設等機遇，持續深化渝台各領域融合發展，努力打造兩岸交流新重鎮、台資西移集聚地、台胞築夢嚮往地。

兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆說，隨著新一輪西部大開發及西部陸海新通道基礎設施不斷完善，西部地區發展後發優勢更明顯。期待未來會有更多台商能在重慶找到新發展機會，共享新機遇、共謀新發展。

兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平表示，本屆重慶·台灣周以「共享新機遇 共謀新發展」為主題，廣邀兩岸各界知名人士，共商融合發展之計。各位來賓朋友可藉助重慶·台灣周平台，深入開展技術、資本、人力資源等市場要素方面對接，在增進兩岸民生福祉、振興中華民族經濟的歷史進程中拓展更廣闊的發展空間。

開幕式上，海峽兩岸青年就業創業基地、台灣區電機電子工業同業公會重慶聯絡處、渝台鄉村振興示範園正式揭牌；集中簽訂兩岸經貿合作重點項目9個，涉及重慶8個區縣和開放平台，投資總額117.35億元，項目主要涉及製造業、文化旅遊業、農業和青年就業創業孵化基地打造等。