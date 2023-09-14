東北小城開民宿 青年創出一片天

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
民宿成東北小城青年創業熱門選擇。圖為位於黑龍江省牡丹江市的中國雪鄉開園迎客。（中新社）
民宿成東北小城青年創業熱門選擇。圖為位於黑龍江省牡丹江市的中國雪鄉開園迎客。（中新社）

32歲的延吉青年孫鶴是一名「寶媽」，今年是她成為民宿老闆的第一年，目前還保持零差評的紀錄。孫鶴12日接受採訪時說，這份自由職業讓她完美地兼顧了事業與家庭。

中新社報導，延吉是吉林省延邊朝鮮族自治州的首府，今年以來，這裡因豐富多彩的朝鮮族文化成為海內外遊客的熱門打卡地，前8個月接待遊客633.9萬人次、同比增長161.1%，實現旅遊收入97.9億元人民幣。

在旅遊旺季，延吉民宿一房難求。孫鶴在民宿設計上做足了功課，有的溫馨、有的清新、有的浪漫、有的富有詩意，客人各取所需。

「來延吉旅遊的年輕人多，比較在意住宿環境，光整潔是不够的，細節上需要有點巧思，包括一些小擺件的選擇，都要講究一些。」在孫鶴看來，沒有差評是最基本的要求，給客人留下美好回憶才算成功。

38歲的趙立南比孫鶴創業早六、七年。當時，延吉旅遊業不溫不火，民宿生意中規中矩。但他堅信自己對市場的判斷，疫情期間也沒有放棄。 　　

趙立南的經營理念與傳統民宿截然不同。他會給客人準備當地特色產品當伴手禮，平時也開放廚房讓客人一展廚藝，學習烹飪當地美食，甚至還派專車接送客人。

經過三年疫情，大陸旅遊業迸發出了強大活力，特別是一些小城市也成功出圈。近日由飛豬、小豬民宿聯合發布的《2023年中民宿行業洞察報告》顯示，大陸民宿訂單增速最快的城市多為小城市。

在大陸東北，像延吉這樣有特色旅遊資源的小城市還有很多，小眾目的地民宿市場前景十分廣闊。民宿產業為小城青年打開了創業就業的新天地。

民宿 小豬 疫情

延伸閱讀

七寶媽上「光開門」鏡頭疑被剪光 颱風尾掃到林心如

編列進國中教科書！超狂男星是他

烏來民宿晚間竄出大量濃煙 救出12名旅客及員工

影／王婉諭呼籲國內旅館民宿無障礙房型比例過低應改善

相關新聞

小米獵才 傳重啟自研晶片

小米近日在官方招聘網站上發布大量晶片及SoC（系統單晶片）相關的職位，引發業界和消費者的關注。分析人士認為，這可能代表小...

東北小城開民宿 青年創出一片天

32歲的延吉青年孫鶴是一名「寶媽」，今年是她成為民宿老闆的第一年，目前還保持零差評的紀錄。孫鶴12日接受採訪時說，這份自...

大陸民企500強 近9成推展綠色低碳

大陸中華全國工商業聯合會（全國工商聯）12日在山東濟南發布2023年大陸民營企業500強榜單及調研分析報告。報告指出，此...

人行穩匯 增發離岸央票

中國人民銀行昨（13）日宣布將在香港發行人民幣150億元（約新台幣660億元）6個月期限央票，其中人民幣50億元為滾動續...

重慶·台灣周 簽約9項目總投資117億

第十五屆「重慶·台灣周」12日在重慶開幕。開幕式上集中簽訂兩岸經貿合作重點項目9個，涉及重慶8個區縣和開放平台，投資總額...

北京進出口增長 前8月2.39兆

根據北京海關消息，今年前8個月北京地區進出口2.39兆元（人民幣，下同），較去年同期（下同）增長3%，佔大陸全國進出口總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦