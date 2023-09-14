東北小城開民宿 青年創出一片天

32歲的延吉青年孫鶴是一名「寶媽」，今年是她成為民宿老闆的第一年，目前還保持零差評的紀錄。孫鶴12日接受採訪時說，這份自由職業讓她完美地兼顧了事業與家庭。

中新社報導，延吉是吉林省延邊朝鮮族自治州的首府，今年以來，這裡因豐富多彩的朝鮮族文化成為海內外遊客的熱門打卡地，前8個月接待遊客633.9萬人次、同比增長161.1%，實現旅遊收入97.9億元人民幣。

在旅遊旺季，延吉民宿一房難求。孫鶴在民宿設計上做足了功課，有的溫馨、有的清新、有的浪漫、有的富有詩意，客人各取所需。

「來延吉旅遊的年輕人多，比較在意住宿環境，光整潔是不够的，細節上需要有點巧思，包括一些小擺件的選擇，都要講究一些。」在孫鶴看來，沒有差評是最基本的要求，給客人留下美好回憶才算成功。

38歲的趙立南比孫鶴創業早六、七年。當時，延吉旅遊業不溫不火，民宿生意中規中矩。但他堅信自己對市場的判斷，疫情期間也沒有放棄。

趙立南的經營理念與傳統民宿截然不同。他會給客人準備當地特色產品當伴手禮，平時也開放廚房讓客人一展廚藝，學習烹飪當地美食，甚至還派專車接送客人。

經過三年疫情，大陸旅遊業迸發出了強大活力，特別是一些小城市也成功出圈。近日由飛豬、小豬民宿聯合發布的《2023年中民宿行業洞察報告》顯示，大陸民宿訂單增速最快的城市多為小城市。

在大陸東北，像延吉這樣有特色旅遊資源的小城市還有很多，小眾目的地民宿市場前景十分廣闊。民宿產業為小城青年打開了創業就業的新天地。