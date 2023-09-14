大陸民企500強 近9成推展綠色低碳

大陸中華全國工商業聯合會（全國工商聯）12日在山東濟南發布2023年大陸民營企業500強榜單及調研分析報告。報告指出，此次500強企業中，九成以上從不同層面實施或計畫實施數位化轉型，近九成企業採取多種措施實施綠色低碳發展。

中新社報導，今年是大陸全國工商聯連續組織開展的第二十五次上規模民營企業調研，共有8961家年營收超過5億元（人民幣，下同）的企業參加。民營企業500強入圍門檻達275.78億元，同比增加12.11億元；17家企業營收超3000億元，其中8家營收超5000億元。共有28家民營企業500強入圍世界500強。

在榜單中，京東集團以10462.36億元的營收規模連續兩年位居民營企業500強榜首、連續3年位居服務業民營企業100強榜首，阿里巴巴（中國）有限公司以8645.39億元位居營收第二；恒力集團有限公司連續兩年位居製造業民營企業500強首位。

調研報告顯示，民營企業500強的營業收入總額達39.83兆元，同比增長3.94%；資產總額超千億元規模的企業有86家，其中有11家企業資產總額超5000億元；第二產業入圍企業359家，較上年增加17家，製造業企業322家，繼續保持主導地位；納稅總額達1.25兆，佔大陸全國稅收總額的7.51%。

民營企業500強中，研發人員佔員工總數超過3%的企業達326家，超過10%的企業有175家。研發經費投入強度超過3%的企業達86家，超過10%的企業有8家。414家企業的關鍵技術主要來源於自主開發與研製，432家企業通過自籌資金完成科技成果轉化。

在實施國際化發展方面，民營企業500強出口總額2763.64億美元，同比增加309.34億美元，增幅為12.60%，佔大陸全國出口總額的7.69%，同比增加0.39個百分點。共有148家參與一帶一路建設，188家開展海外投資。

調研報告稱，受國內外多重超預期因素的衝擊，民營企業500強仍存在一些值得關注的問題，例如部分經營指標出現波動，併購重組、國際化經營更趨謹慎，成本上升，需求不振的情況依然存在等。