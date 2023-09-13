「醬香巧克力」即將問世？ 茅台預告再出新產品

大陸白酒茅台與咖啡連鎖品牌瑞幸日前推出含茅台酒的「醬香拿鐵」迅速爆紅，茅台13日晚又在官方微博發布一張意味深長的海報寫道：「入口即化、回味悠長」，並預告「9月16日，敬請期待」。

大陸《證券時報》及《每日經濟新聞》日前曾引述知情人士透露，茅台巧克力即將上線。

有媒體引述消息人士說法稱，茅台酒心巧克力預計9月16日正式上市，合作方為瑪氏食品公司旗下德芙（DOVE）巧克力。

此外，還有消息指出，茅台將推出茅台辣椒醬，但多名茅台公司人士對財聯社記者予以否認，並稱「以官方信息為準，沒有發布過相關消息，就是沒有。」

據悉，茅台內部的確有過辣椒醬產品，且早在2019年就有了，但主要是員工食堂在用，辣椒原料主要來自對口幫扶縣等。

據瑞幸咖啡官方微博9月5日消息，醬香拿鐵推出首日銷量就突破542萬杯，單品首日銷售額突破人民幣1億元，甚至一度出現一杯難求的情況。

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