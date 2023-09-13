蘋果手機在中國受限？北京稱從未出台禁令

（德國之聲中文網）外交部發言人毛寧9月13日在例行記者會上表示，近期注意到一些媒體報道的與蘋果手機相關的安全事件，但是中國並未出台禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件。"中國政府高度重視網絡和信息安全，對內外資企業一視同仁、平等對待。我們希望在華經營的所有手機企業都能夠嚴格遵守《中華人民共和國數據安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規，加強信息安全管理，保護消費者存儲在手機中的數據不被任何個人、任何組織竊取，確保信息安全。"

毛寧還說，中國對於外資企業始終持開放態度。"歡迎外資企業把握中國發展機遇，共享中國經濟發展成果。"

在傳出蘋果手機在中國受限的消息後，蘋果公司的股價上星期大幅下跌。不過，蘋果最新款手機iPhone15本星期發布後，依然在中國社交媒體上引起廣泛關注。這款新手機也將在本月內於中國市場銷售。

近年來，中國與美國在科技領域存在多個爭端。華盛頓方面懷疑中國電信設備廠商華為可能會幫助北京進行間諜行動，因此施加了多項制裁措施。美國還向盟友施壓，要求後者棄用華為產品。華為以及中國政府則始終否認相關指控。

（法新社）

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