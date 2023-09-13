華為5.5G完成全部功能測試 可支撐XR、AI等需求

華為5G推進組13日宣布，已於9月11日率先完成5G-A全部功能測試用例，將可支撐XR、AI等需求。下一步，華為將繼續全力支持IMT-2020(5G)推進組的5G-A性能測試計畫。

財聯社報導，5G-A，又稱5.5G，全稱是5G-Advanced，為進階版5G。目前，移動通信技術從5G到6G還需要五至十年，在過渡期內，5G-A被寄予厚望。

據華為介紹，本次測試涵蓋了上下行超寬頻和寬頻即時交互5G-A關鍵技術。測試中，華為完成5CC載波聚合的超大頻寬測試，並率先驗證下行多載波調度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等關鍵技術中完成多載波測試。下行萬兆的極致體驗可以有效支撐面向未來的裸眼3D、XR等沉浸式業務體驗需求。

另外，華為在業界首次完成3頻段間的上行通道切換測試，實現時隙級靈活調度，提升頻譜資源利用率和用戶上行體驗。該技術可有效支撐單用戶上行1 Gbps的傳輸速率，一方面可以滿足AI訓練資料上雲、雲拍照、雲會議等交互類沉浸式業務的需求，另一方面在工業生產中可以使能AI質檢、安全監控、遠端控制等大上行業務應用。

下一步，華為將繼續全力支持IMT-2020(5G)推進組的5G-A性能測試計畫。

早在2023MWC上海世界移動通信大會上，華為輪值董事長孟晚舟就表示，全球5G商用4年來，正持續引領價值創造，而5.5G是5G網路演進的必然之路。華為ICT產品與解決方案總裁楊超斌在論壇上宣布，2024年，華為將會推出面向商用的5.5G全套網路設備，為5.5G的商用部署做好準備，也標誌著ICT行業即將邁入5.5G時代。

除華為外，今年2月，高通發布首個採用5G Advanced-ready架構的數據機和射頻系統X75晶片；中興通訊也在本屆MWC上海期間展示面向5G-A時代的發展路徑及落地成果。

作為5G和6G之間的過渡和銜接，5.5G的過渡期大概會持續5年以上。5.5G的主要使命有兩個：一是把5G不足的地方修正、加強；二是根據行業的發展變化，給6G的未來發展探索最新的方向。

相比5G來看，5.5G更快，支持更多頻段，更加自動化、智慧化。5G-Advanced上行峰值和下行峰值都有望比現有5G網路提升10倍、連接密度改善10倍、定位精度提升10倍、能效提升10倍。5.5G支援XRPro、全息、3D視頻等消費級互動式應用，帶來更加沉浸式的虛擬世界交互體驗；5.5G具備更多的連接能力，通過上下行解耦、RedCap、NB-IoT、無源物聯等技術可實現千億級的物聯網連接。