大和解！華為和小米達成協議 包括5G在內通信技術

華為和小米13日宣布達成全球專利交叉授權合約，該協議覆蓋了包括5G在內的通信技術。

第一財經日報報導，華為智慧財產權部部長樊志勇表示，這份授權合約再次體現了行業對華為在通信標準領域所做貢獻的認可，也讓華為得以加強未來移動通信技術的研究投入。

小米集團戰略合作部總經理徐然指出，與華為達成專利交叉授權合約，充分體現了雙方對彼此智慧財產權的認可和尊重。小米將一如既往地秉持小米智慧財產權價值觀，尊重智慧財產權，尋求共贏、長期可持續的智慧財產權夥伴關係，以智慧財產權推進技術普惠，讓科技惠及更廣泛人群。

先前，華為與小米在專利領域幾經糾葛。今年3月1日，據中國智慧財產權報第02版刊發的《重大專利侵權糾紛行政裁決受理公告》信息，華為已起訴小米四項專利侵權。

從專利內容來看，該專利糾紛主要涉及4G/LTE技術、手機照相和解鎖技術等。案件披露內容顯示，雙方涉及糾紛的四個專利分別為「發送控制信令的方法和裝置」，「載波聚合時回饋ACK/NACK信息的方法、基站和使用者設備」和「一種獲取全景圖像的方法及終端」，「一種鎖屏方法及移動終端」。

7月4日，國家智慧財產權局發布的口審公告顯示，小米對華為名稱為「一種鎖屏方法及移動終端」的專利發起無效宣告請求，於7月21日口審。

口審是發明訴訟中的一種方式，無效方和被無效方在法庭上口頭闡述自己的觀點和自己專利有效的理由。

彼時小米方面回應稱：「雙方就專利許可在積極談判；大陸智慧財產權保護制度提供了多元化的解決機制，包括行政和司法調解，透過第三方的調解機制解決許可問題是行業慣例。」

2022年12月14日，小米集團對外發布首部智慧財產權白皮書，並首次談論智慧財產權布局。時任小米集團總裁王翔表示，如今小米已經簽了許多交叉授權合約，面臨的智慧財產權競爭形勢相比六年前甚至十年前，雖有改善，但迎來更多新挑戰。一是小米變大了，從「小弟」變為「目標」；另一個是國際政治形勢與經濟形勢的變化，帶來了新挑戰。

先前華為法務部副總裁、重大專案部部長沈弘飛提到，許多大陸公司都在參加全球主流的專利池，通常大型廠商既是權利人也是使用人，所以大型廠商之間的許可通常是交叉許可。「在交叉授權合約中，每一方都獲得另一方的專利許可，最終由哪一方向另一方淨支付許可費，取決於雙方的專利價值和市場情況。」

2022年年底，華為接連與OPPO、諾基亞簽訂全球專利交叉授權合約，協議覆蓋了包括5G標準在內的蜂窩通信標準基本專利。

華為曾披露過專利方面的收入情況，2019至2021年華為從全球獲得了約12億到13億美元的專利授權收入。華為還表示已於2021年開始向市場收取5G專利授權許可費，按照手機售價設定不同的收費費率、並設置每台手機不超過2.5美元的價格上限。