泰宣布對陸免簽後機票搜尋增7成 網友看衰：下機被拉去KK園區？

泰國內閣會議13日作出決定，對中國大陸遊客實施為期5個月的免簽政策。在訊息發布後，大陸旅遊平台去哪兒大數據顯示，泰國機票搜索量較上周同期上漲超過七成、飯店增加一倍，預計大陸「十一假期」預定量有望再次提升，但微博上不少人留言看衰，有人說「下飛機會被拉去KK園區嗎？」

據央視報導，9月13日，泰國內閣會議作出決定，對中國大陸遊客實施為期5個月的免簽政策。按照泰國總理塞塔於12日召開會議說法，執行時間為2023年9月25日至2024年2月，達5個月，正適逢泰國的旅遊旺季。

中國交通報社官方帳號「交通發布」發文指稱，去哪兒大數據顯示，該政策發布後，平台泰國機票搜索量，比上周同一時間上漲超七成，泰國飯店搜索量則上漲1倍。

據「交通發布」文章稱，目前大陸十一假期預訂開始起量，泰國免簽政策實施後，赴泰旅遊預訂量有望再次提升。

不過，對於泰國發布的免簽措施，在大陸社交平台微博上，對於大陸官方媒體的轉發，陸網友們的留言反而以唱衰占大多數，有人諷刺，「下飛機會被拉去KK園區嗎?」、「那更不能去了」、「然後泰國到緬甸妙瓦底?」；有人說，「免費都不去。免費算什麼。」、「怕被嘎（指怕被嘎腰子、摘除腎臟）」、「腰子比較重要」、「怕是有去無回哦」。

據羊城晚報引述泰國官方數據顯示，今年截至8月27日，共有1,760萬海外遊客入境泰國。赴泰國遊客人數最多的前5個國家是：馬來西亞（279.7萬）、中國大陸（218.2萬）、南韓（104.6萬）、印度（100.7萬）和俄羅斯（91.5萬）。

在疫情前，陸客長期是赴泰旅遊數量第一，2019年同期，赴泰的中國大陸遊客數量近千萬人次，如今僅為疫情前的二成，2019年全年，泰國共接待約1,100萬名陸客，占海外遊客總數超過四分之一。有陸媒報導稱，近年受疫情、以及東南亞電信網路詐騙猖獗等影響，導致陸客赴泰國旅遊意願降低。