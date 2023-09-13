嚴打黃牛 陸文旅部要求公安加大整治倒賣票證

隨疫情後大陸大型營業性演出活動如演唱會、舞台劇等陸續恢復舉辦，近期出現不少黃牛倒賣門票亂象，甚至有人操作「粉絲陪睡黃牛」話題。對此，大陸文旅部、公安部13日發布新通知，強調要明確工作原則，加強審批、票務、現場管理，和加大對違法行為的打擊力度、強化信用監管等，例如將對違規買賣演出票證者列為失信主體、要求做到「實名綁定、實名入場」。

大陸文旅部、公安部發布「關於進一步加強大型營業性演出活動規範管理促進演出市場健康有序發展的通知」。內容稱，當前大陸演出市場快速恢復發展，演唱會、音樂節等大型營業性演出活動大量增加，在滿足人民群眾精神文化需求的同時，個別演出活動中炒票倒票、非理性追星、不文明觀演等問題也較為突出。

因此，為規範人數在5,000人以上的大型營業性演出活動，通知提出七點，包括：明確工作原則 、嚴格審批管理、加強票務管理、加強演出現場管理、加大違法行為打擊力度、引導觀眾文明觀演和強化信用監管 。

通知指出，按照「誰舉辦誰負責」的原則，演出舉辦單位應當依法辦理演出審批手續，安排演出節目內容，負責演出票務和現場管理，加強消費者個人訊息保護。

在票務管理方面，通知要求實行實名購票和實名入場制度，每場演出每個身份證件只能購買一張門票，應建立退票機制，並應進一步提高門票銷售比例，面向市場公開銷售的門票數量不得低於核准觀眾數量的85%，對其餘15%的門票，應當在演出前24小時進行個人信息綁定，做到「實名綁定、實名入場」。

同時，要求票務訊息要實時傳輸至大陸全國文化市場技術監管與服務平台，嚴控舉辦方和場地方工作票證的管理，防止工作票證流入市場被非法買賣。

通知還重申，包括嚴禁擅自變更演員及演出內容，嚴禁假唱、假演奏等違法違規行為的規範。

通知強調，要加大對倒賣演出票證的打擊整治力度，要求公安機關收集訊息，及時發現加價、變相加價銷售票證的線索，文旅部門對大型演出活動中存在面向公眾銷售門票數量低於核准數量的85%或者為倒賣門票、買賣演出工作票證提供便利等情形的演出舉辦單位及票務代理機構，依法認定為文化和旅遊市場失信主體。